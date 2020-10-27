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  4. AMD, rakibi Xilinx'i 35 milyar dolara satın alıyor!

AMD, rakibi Xilinx'i 35 milyar dolara satın alıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bilgisayar işlemcisi tasarımcısı Advanced Micro Devices Inc. (AMD), rakibi Xilinx'i 35 milyar dolar değerleme üzerinden satın alarak sektördeki ana rakibi Intel Corp. ile olan rekabeti kızıştıracak.

AMD, rakibi Xilinx'i 35 milyar dolara satın alıyor!

AMD'nin bugün yaptığı açıklamaya göre hisse takası yöntemiyle 2021 yılı sonunda tamamlanmasını beklediği anlaşma sonrasında 13,000 mühendisi istihdam eden bir çip tasarlama şirketi oluşmuş olacak.

Neredeyse hiçbir imalat kabiliyeti olmayan şirket üretim için büyük ölçüde Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. (TSMC) şirketine bağımlı olacak.

AMD CEO'su Lisa Su, şirketin başına geçtiği 2014 yılından itibaren hızlı büyüyen veri merkezleri alanında Intel ile rekabete girdi. Giderek yaygınlığı artan yapay zeka ile beşinci nesil cep telefonu veri şebekelerinin altyapısını veri merkezlerinde çalışan internet tabanlı uygulamalar oluşturuyor. Xilinx veri merkezleri için özel çipler üretiyor.

(Reuters)

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