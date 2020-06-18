AMD Ryzen 3000 XT serisi işlemciler tanıtıldı

İşlemci pazarında Intel’ın ataklarına son dönemde sessiz kalan AMD, durdu durdu sessizliğini bugün bozdu. Masaüstü işlemci serisi olan AMD Ryzen 3000 XT ile karşımıza çıkan firma, bu ailede sunduğu özellikler ile Intel’in 10. nesil işlemcilerine tokat gibi cevap veriyor.

RYZEN 9 3900XT ÖZELLİKLERİ

3000 XT serisinin tepe modeli olan Ryzen 9 3900XT; 12 çekirdekli ve 24 izlek birimi ile geliyor. 4.7 GHz hızında çalışan bu işlemci Turbo mod ile bu seviyelere çıkıyor. 105W TDP güç tüketimine sahip olan 3900XT, 499 dolar fiyata sahip olacak.

Ryzen 7 3800XT, 8 çekirdek ve 16 izlek birime sahip. Turbo ile 4.7 GHz’ye kadar çıkabilen bu işlemci de 105W TDP güç tüketiyor. 399 dolar fiyata sahip olan bu model, özellikle oyuncular tarafından çok tercih edilecek gibi görünüyor.

Serinin giriş modeli olan Ryzen 5 3600XT ise 6 çekirdek ve 12 izlek birime sahip. Bu işlemci de 249 dolara satışa sunulacak. Ayırca Ryzen 5 3600XT modelinin kutu içeriğinde Wraith Spire soğutucu da yer alıyor. Diğer modellerde maalesef ki soğutucu bulunmuyor. AMD diğer modellerinde en az 280mm radyatör barındıran sıvı soğutucuların kullanılmasını tavsiye ediyor.

7 Temmuz 2020 tarihinde satışa sunulacak olan bu modeller, Türkiye pazarına 2.500 TL ve üzerinde fiyatla giriş yapacak gibi görünüyor.

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