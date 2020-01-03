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  4. AMD Zen 3 ile oyunlar daha akıcı olacak

AMD Zen 3 ile oyunlar daha akıcı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

AMD geçtiğimiz yıl 7nm üretim sürecine sahip olan Zen 2 mimari işlemcisini tanıtmıştı. Zen 2 mimarisi ile önbellek miktarı da büyük ölçüde artırılmıştı. AMD Ryzen 5 3600 ile 32 MB olan önbellek 35 MB’a kadar yükseltilmiş ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim vaat edilmişti.

AMD Zen 3 ile oyunlar daha akıcı olacak

AMD, Zen 3 mimarisi ile büyük önbelleklerin gecikmeyi etkili bir şekilde azaltabileceğini, isabet oranlarını iyileştirebileceğini ve böylece işlemci hızını artırabileceğini iddia ediyor. Raporlara göre; AMD Zen 3 L3 önbelleği Zen 2’den daha büyük olacak. Bu da CPU gecikmesini daha da azaltacak ve Zen 3’ün oyun performansını artırmaya yardımcı olacak.

AMD, Zen mimarisini tanıttığından beri her güncelleme ile önceki mimarinin performans hatalarını iyileştirmek için çok çalışıyor.

AMD-Zen-3

En son haberler AMD’nin Zen 3 serisi işlemcilerin çekirdek sayısını artırmayacağını ortaya koyuyor. Zen 3’ün odak noktası IPC’yi geliştirmek ve AMD’nin AM4 anakartını desteklemek olacak gibi görünüyor. Ayrıca Zen 3 mimarisi, DDR4 bellek ve TDP’yi
değiştirmeyecek.

Son gelen raporlar; Intel’in onuncu nesil Core masaüstü işlemcileri 2020’nin başlarında piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor. Ancak Intel yine de frekansı ve hiper iş parçacığını artırarak performansı artırmak için 14nm teknolojisini kullanıyor. AMD’nin Zen 3 mimarisi Intel’in liderliğini tamamen elinden alabilir. AMD’nin yakında tanıtılacak olan Zen 3 mimarisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

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amd zen 3 AMD işlemci

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