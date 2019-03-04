Amed Sportif Faaliyetler futbolcusuna adli kontrol kararı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, kulüpte düzenlediği basın toplantısında, sahalarda toplumu ayrıştıracak, kin ve nefret oluşumuna yol açacak davranışları kınadıklarını, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini dilediklerini söyledi.

Karakaş, oyuncuları Çalar'ın karşılaşma öncesi seremoni sırasında elindeki jiletle rakip takımın 4 oyuncusunu yaraladığı iddiasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Eğer böyle bir jilet ve yaralama varsa karşı takımın oyuncuları neden buna itiraz etmediler? 90 dakika oynadıktan sonra neden bu itirazı yaptılar? Bu da manidardır ve cevaplanması gereken bir sorudur. Jilet gayet sivri bir alettir. Birinin yüzüne jiletle müdahale ederseniz harıl harıl kan akacağını düşünüyorum. Mansur Çalar, rakip takımın sarı saçlı oyuncusunun yüzüne elini vurduğunda o da gülümsüyor. Herhangi bir irkilme yok. Yine 21 numaralı kaptanlarına arkadan müdahale ettiğinde herhangi bir irkilme yok."

Ligdeki puan tablosu ve sıralamaya da değinen Karakaş, "Sporda kaybedersiniz de kazanırsınız da. Bu, sporun doğasında var. Sakaryaspor, şampiyonluğa oynayan bir takım. Oynadıkları bu maçta şampiyonluk hedeflerinden uzaklaştılar ama bu maçı tekrar oynatmak için böyle aslı olmayan, yalan beyanlarla kulübümüzü ve oyuncumuzu hedef alan açıklamalar tarafımızdan kabul edilmeyecek bir durum. 3 puan uğruna böyle bir gerginlik, düşmanlık yaratma hakkınız yoktur." diye konuştu.

