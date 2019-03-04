Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçındaki gerginlik

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananların hoş şeyler olmadığını söyledi.

Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri Cumhur Genç ve Sercan Damar ile birlikte açıklamalarda bulunan Cevat Ekşi, maçtaki gerginliğe ilişkin, "Yapılanlar hoş şeyler değil. Daha maç başlamadan yapılanları hepimiz gördük. Bunların olmaması gerekir." dedi.

Hakem ve temsilcilerin yaşananlara göz yumduğunu ileri süren Ekşi, "Bir adamdan kesici alet alınamadı. Hakemin böyle bir yetkisi de var. Maçı durdurup, oyuncuyu çağırıp, arama yapma yetkisi olmasına rağmen, hakem oyuna müdahale etmedi. Hakem burada sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

Ekşi, hakemlerle ilgili farklı sıkıntılar da yaşadıklarını kaydederek, "Hakemlerden bayağı yorulduk. Son 2-3 maçtır hepiniz görüyorsunuz. Hakemlerle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunların hepsini Merkez Hakem Kuruluna (MHK) da bildirdik. Bunların üstüne daha fazla gideceğiz. Şimdi buradan ne sonuç çıkacak onu bekliyoruz. Sonra gerekirse federasyona, MHK'ye hep beraber Sakaryaspor olarak, camia olarak yürüyeceğiz. Bundan sonra ne gerekirse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.