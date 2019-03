Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçındaki gerginlik

Maç oynanırken futbolcularının, rakip takımın bir oyuncusunda kesici alet bulunduğunu hakeme bildirdiğini anlatan Genç, "Oyuncularımız saha içerisinde devamlı hakemle, 'Elinde bir şey var, bizi darbediyor. Alır mısın?' diye diyalog halinde. Hakem de, 'Oynayın, şu an yapacak bir şey yok.' diyor. İlk yarının sonunda arkadaşlarımız soyunma odasına geldi. Biz de olayın vahametini asıl orada gördük." açıklamasında bulundu.

Maçtan önce gerilimin artırılmak istendiğini savunan Damar, "Sakarya'da oynanan ilk maçta yaşanan olaylar, tamamen birilerinin sistematik abartmasıyla ve ortamı germek amacıyla bu kadar büyütülmüş, ikinci maçın tansiyonu bilinçli bir şekilde artırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryaspor Futbol Takımı Kaptanı Ferhat Yazgan, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a giderken 3 puan almanın dışında bir hedeflerinin olmadığını dile getirdi.

Rakip takım oyuncularının farklı düşüncede olduğunu savunan Ferhat, şunları söyledi:

"Zaten görüntülerde her şey gözüküyor. 72 numaralı Mansur (Çalar) elinde bir cisim ile oynadı. Seremoniden sonra yanından geçerken, kalçama elindeki cismi batırdı. O an kafamı çevirdim ve bana bir şey gösterdi. Olay çıkmasın diye üstelemedim. Biz sakin kalmaya çalıştık. Bizim işimiz futbol oynamak. Oraya savaşmaya gitmedik. Her küçük olayda bize saldırmaya çalıştılar. Yaşananları hakeme ilettim. Yanında bir cisim taşıdığını, müdahale etmesini söyledim. Hakem ise kendisinin bir şey görmeden müdahale edemeyeceğini, yakalarsa müdahale edeceğini söyledi. Demek ki yakalayamadı. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Türk futboluna hiç yakışmayan görüntüler."