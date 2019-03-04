Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdi (2)

ADL\u0130 KONTROL\nAmed Sportif Faaliyetler Kul\u00fcb\u00fc'nde kaptan Mansur \u00c7alar, savc\u0131l\u0131ktaki ifadesinin ard\u0131ndan mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, \u00c7alar'a adli kontrol uygulanmas\u0131na karar verdi. \nFOTO\u011eRAFLIPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fcler\u0130\u015f Cinayetlerine Kar\u015f\u0131 M\u00fccadele G\u00fcn\u00fc'nde g\u00fcvenceli \u00e7al\u0131\u015fma istedilerUzman \u00e7avu\u015f, kazada hayat\u0131n\u0131 kaybetti (2)
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