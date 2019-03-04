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Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROL Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdi (2)

ADLİ KONTROL
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Çalar'a adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

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