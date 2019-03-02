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Amed Sportif- Sakaryaspor futbolcuları maç öncesi kavga etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor maçı gergin başladı.

Amed Sportif- Sakaryaspor futbolcuları maç öncesi kavga etti 

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor maçı gergin başladı. Maç öncesi iki takımın futbolcularının kavga etmesi üzerine Hakem Ferhan Kestanlıoğlu, iki takımdan 2 futbolcuyu oyundan attı.
Diyarbakır Stadyumu'nda bugün karışlaşan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı öncesi futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların maç öncesı ısınma hareketleri yaptıkları sırada bilinmeyen nedenle iki takım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. Stadyumda görevli polisler, kavgayı sonlandırırken, maçın hakemi Ferhat Kestanlığı kavgaya karışan Amed Sportif Faaliyetler'den Muhlis İstemi ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na kırmızı kart gösterdi.
Gerginliğin bitmesiyle karşılaşma başladı. Maç, Amed Sportif-Sakaryaspor 1-1 beraberliğiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Amed Sportif- Sakaryaspor futbolcuları maç öncesi kavga etti Amed Sportif- Sakaryaspor futbolcuları maç öncesi kavga etti Amed Sportif- Sakaryaspor futbolcuları maç öncesi kavga etti Amed Sportif- Sakaryaspor futbolcuları maç öncesi kavga etti

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