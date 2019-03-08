Amedspor: Mansur Çalar'a futboldan men cezası siyasi bir karar, itiraz edeceğiz

Amedspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) dün takım kaptanı Mansur Çalar'a verdiği "ömür boyu karşılaşmalardan men" cezasına tepki gösterdi. Kulüp, "siyasi saikle" verildiğini öne sürdüğü karara itiraz edeceğini açıkladı.

Amedspor Başkanı Ali Karakaş bugün düzenlediği basın toplantısında, "PFDK'nın almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir. (...) PFDK'nin bu kararını geri çekmesi için bir hafta süresi var. Umut ediyoruz ki verdiği yanlış kararın farkına varır ve bu acımasız kararından vazgeçer" dedi.

Ali Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bizim itiraz etmemiz için belli bir süre var. İtirazımızı yapacağız. PFDK kararından vazgeçmezse konuya yargıya taşıyacağız" dedi.

Mansur Çalar, Sakaryaspor ile 2 Mart Cumartesi günü oynanan maçta "rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralamak" ile suçlanmıştı.

PFDK'nın kararıyla kulübe, 1 iç saha maçında seyircisiz oynama ve 15 bin lira para cezası, Mansur Çalar'a futboldan men ve 25 bin lira para cezası, diğer oyuncular Muhammed Ali Özdemir'e 4 maçtan men ve 2 bin 400 lira para cezası ve Muhlis İstemi'ye 5 maçtan men ve 3 bin lira para cezası verilmişti.