Amedspor taraftarına kavuştu

Spor Hukuku Uzmanı Avukat Aysu Melis Bağlan'a göre bu durum ileriki maçlar için emsal teşkil edebilecek bir durum değil.Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amedspor, son 2.5 sezonda deplasmanda oynadığı 64 maçta sahaya taraftarından yoksun olarak çıktı. 6222 numaralı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nda ve TFF'nin talimatlarında yer aldığı üzere, maçların güvenliğinden sorumlu olan İl ve İlçe Güvenlik Kurulları, Amedspor'un her deplasman maçı öncesinde kırmızı yeşilli takımın taraftlarının güvenliğini sağlayamayacağı gerekçesiyle maça sadece ev sahibi takımın taraftarlarının girmesine izin vermekteydi. Başakşehir maçıyla başladı Bu süreç 28 Ocak 2016'da Amedspor'un Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçtan sonra başladı. O dönem Diyarbakır'da yaşanmakta olan çatışmalarda hayatını kaybeden çocukların acısını dile getirmek isteyen taraftarlar İstanbul deplasmanında ''Çocuklar ölmesin maça da gelsin'' pankartı açmak istemiş ancak güvenlik görevlileri buna izin vermemişti. Ancak taraftarlar pankarttaki mesajlarını maç sırasında tezahüratlaştırmıştı. Maçın son dakikalarında Semih Şentürk'ün attığı gol sonrası asker selamı ile yaptığı sevinç bu konudaki gerilimi arttırmış ve o günden bu yana bazı istisnalar dışında Amedspor'un taraftarının deplasmanda oynanan maçlarda tribüne gitmesine 64 maç boyunca izin verilmemişti.

Futbol insanlardan esirgenemez Bu hasreti sonlandıran adım rakip takım, Manisaspor'dan geldi. Amedspor'la oynayacakları maç öncesinde rakiplerinin taraftarlarıyla olan hasretine son vermek için girişimde bulunan Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi, süreci ve neden bu konuda bir inisiyatif aldığını şu sözlerle aktarıyor: ''Ben de tribünden geldiğim için deplasmana gitmenin, gidememenin veya maça gelip girememenin eziyetini bilirim. Maç öncesi Amedspor Başkanı Ali Karakaş'ı arayarak bu konuya son verme isteğimi ilettim. Gerekli kurullarla konuşup stadyumu açmak için izinleri çıkarttık. Sonuçta Türkiye'nin bir kulübü, Manisaspor da Türkiye'nin bir kulübü, tabii ki gelebilirler. Futbol taraftar olursa güzel oluyor. Bunu insanlardan esirgemeyi doğru bulmuyorum.'' Amedspor Başkanı Ali Karakaş ise Manisaspor maçına kadar alınan deplasman yasağı kararlarını, "Söz konusu Amedspor olduğu zaman alınan kararların mübah olduğu gibi bir anlayış hakim" sözleriyle yorumluyor. Aykırı bir şeye teşebbüs etmemelerine karşın bu uygulamaya devam edilmesini ise insanlık suçu olarak nitelendiriyor.

Emsal olur mu? Spor Hukuku Uzmanı Avukat Aysu Melis Bağlan bugüne kadar Amedspor taraftarına uygulanan yasağının yasadaki boşluk nedeniyle hukuksuzluk olarak nitelendirilemeyeceğini söylüyor. Manisaspor maçında taraftarların tribünde yer alabilmesinin de ileriki maçlar için emsal teşkil etmeyeceği görüşünde: "Burada iki kulübün birbirlerine olan güven ilişkisiyle uyguladıkları olumlu bir örnekle karşılaştık. Fakat bundan sonraki maçlara İl Güvenlik Spor Müdürlüğü tarafından emsal teşkil edecek bir özelliği bulunmuyor. İl güvenlik spor müdürlüğü bu konuda yetkiye sahip onun dışındaki hukuki girişimler ne yazık ki sonuçsuz kalmaya mahkum.'' Taraftar deplasmana aç Yasağın ortadan kalkmasıyla stadyumda ayrılan 825 kişilik alanda Amedspor taraftar grubu Barikat'ın Ege Bölgesi sorumlusu olan Xebat Akbulut (21) kendilerine siyasi gerekçelerle verilen bu yasağın kaldırılmasından dolayı memnuniyetini dile getiriyor: ''Bursa'dan Ankara'dan Aydın'dan Diyarbakır'dan Mardin'den taraftarlar geldi. Cidden tarif edilemez bir duyguydu bizim için. Bizim halk deplasmana aç. Tek istediğimiz gidip tribünlerimizde yerimizi almak, güzel bir şekilde maçımızı izlemek, Bu yüzden deplasman yasağını kesinlikle istemiyoruz.'' Akbulut, hemen hemen her deplasman maçı öncesinde kulüplerle iletişime geçtiklerini ancak cevap alamadıklarını da iletiyor.