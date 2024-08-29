Ameliyat edilmeden kalp kapağı değiştirildi! Ankara'daki 78 yaşındaki hasta 2 günde sağlığına kavuştu

Ankara'da bulunan bir hastanede, kalpteki kanın doğru yönde akmasını sağlayan dört kapaktan biri olan Mitral kalp kapağı daha önce değiştirilen bir kadın hasta, aynı şikayetlerin Triküspid kapakta da görülmesiyle tedaviye alındı. Girişimsel Kardiyoloji ve Yapısal Kalp Hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Erdoğan İlkay ve Doç. Dr. Ersin Sarıçam, hastanın tedavisini üstlendi. Tetkiklerde hastanın yaşı ve rahatsızlıkları nedeniyle, kalp ameliyatının yüksek ölüm riski barındırdığı değerlendirildi. Doktorlar, Türkiye'de yeni uygulanmaya başlayan 'Tricvalve' işlemine başvurdu. Bu yöntemle, hastanın kasık bölgesinden vücuduna iğne sokularak, karından geçip, kalbe ulaşan toplardamarda yer alan kalp kapağı değiştirildi. Başarılı geçen müdahale sonrası, hasta 2 gün içerisinde sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

'CİDDİ BİR ALTERNATİFİMİZ YOKTU'

Prof. Dr. Erdoğan İlkay, hastanın kalbinin sağ tarafındaki kapakta ileri derecede kaçak olduğunu belirterek, "Buna Triküspid kapak kaçağı diyoruz. Diğer kapak kaçaklarında veya kapak darlıklarında kasıktan girerek Mitral kapak değişimlerini yıllardır yapıyoruz. Fakat sağ kalpte olan bu Triküspid kapak kaçaklarında cerrahi işlem dışında ne yazık ki ciddi bir alternatifimiz yoktu. Çünkü TriClip (ameliyatsız kalp kapak tamiri) dediğimiz işlem de Triküspid kapakta, Mitral kapaktaki gibi iyi sonuçlar vermiyor. Cerrahi alternatifi olmayan hastalar da sürekli şişkinlik, ödem, asit dediğimiz karında sıvı birikimi, bacaklarda ileri derecede ödemle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlardı. Fakat bu tedavi, yaklaşık 2 yıldır uygulanan ve sonuçlarının klinik düzelme sağladığı gösterilmiş bir tedavi. Ülkemizde de 5'inci veya 6'ncı vaka olarak hastamıza yapıldı. Karnın alt bölgesinden gelen toplardamarla, üst bölgesinden kanı toplayan 'Vena Cava Superior' denilen göğüs ve karındaki en büyük toplardamara, yeni kapak yerleştirilmesi işlemini gerçekleştirdik. Bu da göğüsten açmadan, kasık yoluyla yapılması yöntemine dayanıyor. Bu şekilde kalbin sağ tarafından geriye doğru olan kaçak, üst tarafa veya vücudun alt tarafına, geriye doğru kaçması engelleniyor" diye konuştu.

'AMELİYAT OLMA ŞANSI OLMAYAN BİR HASTAYDI'

İşlemi yaparken koldan boyundan gelen damarları ve karaciğer damarını da tıkamamak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Erdoğan, "Hastaya yaptığımız işlemin çok ince püf noktaları var. Bu tedavi yöntemiyle hastaların yaşam kalitesini artırabilme imkanına kavuşmuş olduk. Pazartesi günü işlemi gerçekleştirdik, çarşamba günü hastamızı taburcu ettik. Çok hızlı taburcu edilmesi bakımdan da çok önemli. Bu hastanın ameliyat olma şansı düşük değil, ameliyat olma şansı olmayan bir hastaydı. Çünkü bu grup hastalar, genellikle ameliyatta ölüm oranı yüksek olan hasta grupları olduğu için bu tedavi yöntemini uygun olarak seçiyoruz" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır