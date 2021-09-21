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  4. Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen Prof. Dr., suçüstü yakalandı

Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen Prof. Dr., suçüstü yakalandı

21.09.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. T.T., parayı aldığı sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen Prof. Dr., suçüstü yakalandı

İddiaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı. Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. T.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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