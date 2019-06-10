Ameliyat kadar ameliyat sonrası da sonucu belirliyor

Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, ameliyatlar kadar iyileşme süreçlerinin de önemli olduğunu ve sonucu etkileyeceğini ifade etti. Dr. Bayraktaroğlu, bazı ameliyatlardan sonra hastaların dikkatsizlikleri sonucu geri dönülmez durumlar oluştuğunu söyleyerek ameliyat olacakları uyardı.

Bayraktaroğlu, cerrahların hastanın istekleri ve gerçek ihtiyaçları konusunda en doğru kararı verip ameliyatı başarıyla gerçekleştirdikten sonra iyileşme sürecinin çok önemli olduğunun altını çizerek, “İyi plastik cerrahlar risklerinizi en aza indirip, her türlü önlemi alır. Başarılı bir ameliyat yaparak hastanın istediği sonucu elde etmesini sağlar ancak iyileşme sürecinde hastayla birlikte olamazlar. Rutin takip haricinde iyileşme süresinde kontrol sizdedir. Bu nedenle cerrahınız tarafından size verilen yönergelere uymanız zorunludur. Kuralları değiştirirseniz, acil bir kanama veya acil ameliyat gerektiren başka bir komplikasyona yol açarak, ameliyat sonucunuzu sonsuza dek etkileyebilirsiniz" dedi

İyileşme ameliyatın en önemli parçası

Bayraktaroğlu, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin en az estetik ameliyat kadar önemli olduğunu ve sorunsuz bir iyileşmede hastanın rolünün önem taşıdığını ifade ederek, “Cerrahınızın talimatlarını mutlaka uygulayın. Size önerilenden daha erken sürede spora başlamak ya da alınmaması gereken bir ilacı kullanmak gibi kurallara dikkat edin. Burun estetiği olmuş bir hastanın hemen gözlük kullanması ya da meme ameliyatı olmuş hastanın hemen denize girmesi dönülmez sonuçlara yol açar. Maalesef bu tanık olduğumuz kötü örneklerden oluşan ülkemizde bir hasta grubu var çok kalenderler. “Bana bir şey olmaz” diyorlar. Oysa çok şey olabilir. Nasıl cerrahınızın burnunuzu kaydırak gibi yapmasına cevabınız ‘hayır’ ise, cerrahınız da ameliyat sonucunu etkileyecek uyarılara dikkat etmenizi ister. Yani cerrahınızdan beklediğiniz özeni kendinizden de bekleyin.” diyor.

Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, ameliyat sonrasında konforlu bir sürecin özel önem taşıdığını ifade ederek: “Evinizi ameliyat sonrası için temizleyin ve hazırlayın. Yatağınızı, yastığınızı gerekiyorsa size özenle bakacak bir sevdiğinizi ve yiyeceklerinizi önceden ayarlayın. Böylece ameliyattan sonra yorulmaz, stres olmazsınız” dedi.

