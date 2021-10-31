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Ameliyat olacak hastasından 15 bin TL alan profesör için 10 yıl hapis cezası istemi

31.10.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ameliyat olacak hastasından 15 bin lira istediği iddia edilen Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk, tutuklanmıştı. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanan Türk'e ‘irtikap’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ameliyat olacak hastasından 15 bin TL alan profesör için 10 yıl hapis cezası istemi

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, hasta yakınının şikayeti üzerine, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli olan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, seri numaraları belirlenen paraları aldığı öne sürülen doktoru yakaladı.

"29 YILLIK HEKİMİM, HİÇBİR HASTA VE YAKININDAN PARA ALMADIM"

Sorgusu sonrası, ‘irtikap’ suçundan adliyeye çıkartılan Prof. Dr. Tamer Türk, savcılık ile 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Ben, 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Prof. Dr. Türk, tutuklanarak cezaevine kondu.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcılığı, geçen eylül ayında meydana gelen olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonunda Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. Tamer Türk hakkında, Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘irtikap’ suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Prof. Dr. Türk'ün yargılanmasına, ileriki günlerde başlanacak.

DHA

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