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Ameliyat olan oğlunu hastanede boğarak öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Ankara'da, 10 yaşındaki oğlu Osman S.'yi, kepçe kulak ameliyatı olduğu hastanenin tuvaletinde boğarak öldüren anne Nurhan S., son savunmasında, "Hastanedeyken, 'anne çok acı çekiyorum, gel beraber dua okuyup ölelim' dedi. Ben olayı, 'ölünce cennete gidecek' diye yaptım" dedi. Anne, oy çokluğuyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ameliyat olan oğlunu hastanede boğarak öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım

Nurhan S., 2015 yılının Şubat ayında, oğlu Osman S.'yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Gazi Hastanesi'ne yatırdı. Ameliyatın ardından tedaviye alınan oğlunun yanında refakatçi kaldı. Ancak ameliyattan birkaç gün sonra Nurhan S., oğlunu hastane tuvaletinde boğarak, öldürdü. Tutuklanan anne hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan dava açıldı.

'ÖLÜNCE CENNETE GİDECEK DİYE YAPTIM'

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Nurhan S. ve avukatı katıldı.Son savunması sorulan anne, oğlunun ameliyat sonrası acı çektiğini, kendisinin de bu durum karşısında sürekli ağladığını anlatarak, "Ben oğlumu çok seviyordum. Hastanedeyken, 'anne çok acı çekiyorum, gel beraber dua okuyup ölelim' dedi. Ben olayı, 'ölünce cennete gidecek' diye yaptım. Pişmanım" diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan sonra uzun süre akıl hastanesinde kaldığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Müvekkilinin genç yaşta istemediği biriyle evlendirildiğini ve şiddet gördüğünü öne süren sanık avukatı, Nurhan S.'nin o dönemden sonra psikolojik destek aldığını iddia etti.

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti, anne Nurhan S.'yi oy çokluğuyla 'çocuğunu kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karara bir üye hakim, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını, ceza yerine koruma tedbiri uygulanması gerektiğini bildirerek, şerh koydu.

Anne ile oğlunun, tuvalete el el yürüdükleri anın görüntüsü hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. (DHA)

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