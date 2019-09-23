"Ameliyat olarak acılarımın dinmesini ümit ediyorum"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Doğuştan belden aşağısı felçli 27 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin Herden, hareket edemediği ve sürekli oturduğu için kalçasında oluşan yaralar nedeniyle acı çekiyor.

Suriye'nin İdlib kentinden 3 yıl önce Türkiye'ye gelen Herden ailesi, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hayırsever Remzi Güler'in de desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

Doğuştan belden aşağısı felçli olan ve annesi Ayşe Herden'in tüm bakımlarını özenle yapmasıyla yaşamını sürdüren Muhammed Hüseyin'in kalçasında, sürekli oturması nedeniyle yaralar oluştu.

Yaraları her geçen gün ilerleyen, kullandığı ilaçlardan da fayda göremeyen Muhammed Hüseyin'in iyileşmesi ve acılarından kurtulması için ameliyat olması gerekiyor. Ancak Suriyeli gencin ailesi, ameliyat masraflarını karşılayacak maddi imkana sahip değil. Muhammed Hüseyin, sağlığını tehdit eden yaralardan hayırseverlerin yardımıyla kurtulmayı ümit ediyor.

Muhammed Hüseyin Herden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Gaziantep'e geldiklerini söyledi.