Ameliyat sonrası bebeğini kaybeden anne 5 doktora dava açtı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da 2016 yılında 9 aylık down sendromlu kız bebeğini bağırsak ameliyatı sonrası kaybeden anne Deniz Mudanyalı, olayda ihmali olduğunu öne sürdüğü İstanbul’da görev yapan 4, Yalova’da da 1 doktor hakkında hukuk mücadelesi başlattı.

İstanbul 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Şubat'ta görülecek davanın ilk duruşması öncesi Deniz Mudanyalı, Yalova 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Deniz Mudanyalı, 2016 yılında İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bağırsak ameliyatı olan 9 aylık down sendromlu bebeği Alinda’nın yaklaşık bir hafta sonra ölümü nedeniyle hem ameliyatı yapan hastanenin 4 doktoru, hem de Yalova Devlet Hastanesi acil polikliniğinde çocuğuna muayene yapılmadığı gerekçesiyle acil servis doktoruna dava açtığını söyledi.

Çocuğunun dışkılama yapamaması nedeniyle İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 13 Aralık 2016 tarihinde ameliyat edildiğini söyleyen Mudanyalı, şöyle konuştu:

"İstanbul’da bir gün bağırsak boşaltıldı. Yatış yapıldı ve karnından bağırsakları dışarıya verildi. Bir operasyon geçirdi. 3-4 ay sonra ikinci operasyon yapıldı. Anüs operasyonu. Çocuğum gayet sağlıklıydı. Kilo alımı güzeldi. Bebeğime son operasyonu 13 Atalık 2016’da yaptılar. 17 Aralık’ta bebeğimin dışkılamaya başlamasıyla taburcu edildi. Çok fazla sıvı şeklinde ve çok aşırı derecede dışkılama yapıyordu ve bunu doktorlara belirttim. ‘Çocuğum çok aşırı ishal. Bu durum normal mi?’ dedim, ‘Normal’ dediler. Hatta taburcu olurken bezini gösterdim. ‘Bu normal mi?’ dedim. ‘Evet, normal’ dediler."

19 Aralık günü bebeğini fenalaşınca Yalova Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’ne götürdüklerini belirten Mudanyalı, "Orada da bu ishali normalleştirdiler. Sadece bağırsak düzenleyici verdiler eve gönderdiler. Hiçbir yatış ve müdahale olmadı. O şekilde sabahladık. Öğlen gibi çocuk artık iyice kötü oldu. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Orada kan tahlili yapıldı, enfeksiyon çıktı. Çocuğu operasyonu yapan hastanenin görmesi gerektiğini söyleyip orada da bir işlem yapılmadı. Öyle gönderildik. Gönderilmeden önce hastaneyi tekrar aradım. Operasyonu yapan doktoru aradığımda çocuğun enfeksiyonunu dile getirdim. Bana ‘Normal’ dedi. Enfeksiyonun derecelerini söyledim. Bunun normal olduğu çocuğu getirmemize gerek olmadığı söylendi. Ertesi gün ne yazık ki ben çocuğumu kaybettim" diye konuştu.

Yaşanan olaydan sonra çocuğuna otopsi yapılmasını talep ettiğini söyleyen Mudanyalı, "Otopside yazan 10 kiloluk çocuk bu operasyondan sonra 4,5 kiloya kadar düşmüş. Neredeyse doğum kilosuna gelmiş. Çocuğumu göz göre göre zincirleme doktor ve hastane ihmallerinden dolayı kaybettiğime eminim. Otopsi sonucunda her ne kadar doğal ölüm yazsa da birçok araştırmalarımda ‘Kesin ölüm sebebi belli değildir’ diyor. Otopsinin tekrarlanmasını istiyorum. Başka canlar yansın istemiyorum. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Mudanyalı'nın avukatı Uğur Altuğ ise "Çocuk down sendromlu. Dolayısıyla bu tür kişilere farklı bir metotla ameliyat yapılması gerekiyor. Bu nedenle dava açıldı. 28 Şubat’ta İstanbul’da davanın ilk duruşması yapılacak ve doktorların ifadelerine başvurulacak. Bunun dışında Yalova Devlet Hastanesi’nde görev yapan E.T.D. isimli doktor hakkında da Sağlık Bakanlığı tarafından kınama cezası verildi. Bu nedenle doktorun çocuğun tanı ve tedavisinde tıp disiplininin üzerine izafe ettiği dikkat ve özeni göstermeyerek, çocuğun ölümüne mani tedbirleri almaması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılacak" dedi.