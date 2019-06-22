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Ameliyat sonrası Berfin’den ilk kare

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, asitli saldırı sonucu yüzünün büyük bir bölümü yanan ve tedavi olmak için Bodrum’a getirilen 19 yaşındaki Berfin Özek’i hastanede ziyaret etti.Hatay’da eski nişanlısının asitli saldırısı sonucu yüzünün büyük bir bölümü yanan Berfin Özek, 17 Haziran’da, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof.

Ameliyat sonrası Berfin’den ilk kare

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, asitli saldırı sonucu yüzünün büyük bir bölümü yanan ve tedavi olmak için Bodrum’a getirilen 19 yaşındaki Berfin Özek’i hastanede ziyaret etti.
Hatay’da eski nişanlısının asitli saldırısı sonucu yüzünün büyük bir bölümü yanan Berfin Özek, 17 Haziran’da, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde ilk ameliyatına girmişti. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatının ardından tedavisi devam eden Özek’i hastanede ziyaret eden Bodrum’un kadın belediye başkan yardımcısı Ummahan Yurt, genç kıza moral ve destek verdi.
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ve BKD üyelerinden Aynur Dik ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, genç kıza geçmiş olsun dileklerini ileten Yurt, Berfin’in elini sıkı sıkı tutarak “Çok acı günler yaşadığını biliyorum. Sağlığına bir an önce kavuşmanı diliyorum. Bodrum’da geçireceğin tedavi sürecinde bizler hep senin yanında olacağız, sana güç vereceğiz. Asla yalnız değilsin” mesajı verdi.
Acıbadem Hastanesi yetkililerinden genç kızın sağlık durumu hakkında da bilgi alan Ummahan Yurt, baba Yaşar Özek’e de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Ummahan Yurt, kadına yönelik şiddetin sadece kadınların değil, toplumların ve ülkelerin meselesi olduğunu belirterek “Berfin ve şiddet mağduru olan tüm kadınlarımız için toplumsal farkındalık ve onların sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak sorumluluklarımızın en büyüğüdür. Ülkemizde kadına yönelik şiddet olayları ne yazık ki artarak devam ediyor. Kadınların, şiddete ve istismara karşı birlik ve dayanışma için hareket etmesi gerekiyor. Şiddete uğrayan kadınlar için destek mekanizmalarını yaygınlaştırmak ve şiddet konusunda toplumun her kesimini bilinçlendirmek de idarecilerin sorumluluğunda. Bodrum, Türkiye’nin bu anlamda en güvenli yerlerinden biri. Bunu korumak ve daha da geliştirmek adına kadın örgütlerimizle dayanışma içinde önemli çalışmalar yapacağız” dedi.

Ameliyat sonrası Berfin’den ilk kare

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