Ameliyat sonrası engelli kalan kadının hukuk mücadelesi

Toktaş, kesilen sinirlerin onarılması için özel hastanede yeniden ameliyat olmasına rağmen ayak parmakları ve bileğindeki hareket kabiliyetini kaybetti.

Özel hastanede iki ayağından varis ameliyatı olan ve taburcu edildikten sonra sağ ayağını kullanamayan kadın, ameliyatı yapan doktora başvurdu.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 6 yıl önce özel hastanede varis ameliyatı geçiren Emine Toktaş, sağ ayağındaki sinirin kesilmesi sonucu engelli kaldığı gerekçesiyle hem ameliyatı yapan doktor hem de özel hastane hakkında 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

Toktaş, Sağlık Bakanlığından gönderilen evrakta ameliyatına görüştüğü doktorun değil de özel hastanedeki başka bir doktorun girdiğini öğrendi.

Tire Devlet Hastanesinden yüzde 23 engelli raporu alan Toktaş, avukatı Salih Emrah Ertan vasıtasıyla ameliyatı yapan doktor ve özel hastaneyi Sağlık Bakanlığına şikayet etti ve 2014 yılında 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Gönderilen bir sayfalık raporda "Ameliyatta bilinen bir yöntemin uygulandığı, nadir de olsa böyle bir olayın yaşanabileceği, herhangi bir kusurun bulunmadığı" görüşüne yer verildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda tüketici mahkemesi davayı tekrar reddetti, Ertan ise karara itiraz ederek yeniden Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesine başvurdu.

- "Hayatıma engelli olarak devam ediyorum"

Emine Toktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, varis ameliyatı olduğu günden bu yana hayatının kötüye gittiğini, operasyon için para ödediği Ö.K'nin ameliyata girmediğini öğrendiğinde daha da üzüldüğünü söyledi.

Dava sürecinin 5 yıldan bu yana devam ettiğini, kendisini engelli bırakan doktor ve özel hastaneyle ilgili gerekli kararın verileceğine inandığını ifade eden Toktaş, "Hayatıma engelli olarak devam etmek zorunda kaldım. Eskiden eşimin dükkanında çalışıyordum, artık çalışamıyorum. Ayak bileğim oynamadığı için yolda tek başıma yürürken bile düşme tehlikesi yaşıyorum. Ailemin de psikolojisi bozuldu. Varis gibi kolay gibi gözüken bir ameliyata girdim ve engelli kaldım." diye konuştu.