Ameliyat sonrası İsmail Çokçalış’tan ilk açıklama

TFF 1. Lig’in 28. haftasında oynanan Altay maçında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen İsmail Çokçalış, dün ameliyat oldu.

Ameliyatından önce sakatlığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ve kamuoyunu bilgilendirmeyen Bursaspor Kulübü, İstanbul’da gerçekleşen operasyon sonrası resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Altay maçında sakatlanan sporcumuz İsmail Çokçalış’a yapılan muayene ve tetkikler sonucu sağ diz ön çapraz bağ lezyonu tanısı konulmuştur. Sporcumuzun dizindeki hareket kısıtlılığı (Ekstansiyon kaybı) nedeni ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmıştır. Hareket kısıtlılığının düzelmesi sonucu 26.04.2021 tarihinde ön çapraz bağ reconstrüksiyonu ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Sporcumuza acil şifalar diler, bir an önce aramıza dönmesini temenni ederiz."

"ÇOK ŞÜKÜR BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"

Bursaspor Kulübü’nün resmi sitesindeki açıklamada İsmail Çokçalış’ın herhangi bir ifadesine yer verilmedi.

21 yaşındaki futbolcu da kendi sosyal medya hesaplarından yaptı açıklamada, "Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdim. Hep birlikte daha güçlü bir dönüş için çalışmalar başlasın" dedi.

2022’ye kadar Bursaspor’la sözleşmesi devam eden genç futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmişti. İsmail Çokçalış’ın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

