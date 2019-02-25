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Ameliyat sonrası iyi planlanmalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme konsepti (ERAS), tıp dünyasında daha fazla yer edinmeye başladı.

Ameliyat sonrası iyi planlanmalı

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme konsepti (ERAS), tıp dünyasında daha fazla yer edinmeye başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Önder Devay, ameliyat sürecinin doğru ve planlı yönetimiyle hızlı bir iyileşmenin mümkün olduğunu söyledi.
Ameliyatlar kadar sonrasındaki iyileşme süreci de hayati önem taşıyor. Bu konuda meslektaşlarına hekim buluşmasında bilgilerini aktaran VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Önder Devay, “ERAS, farklı branş ve birimlerin ortaklaşa yaptığı, ameliyat öncesinden başlayarak ameliyat sonrasındaki 30 günü kapsayan müdahaleler konseptini içeren bir terimdir. Son 20 yıldır gündemde olan bu uygulama konsepti ile ameliyat sonrası iyileşmenin hızlandığı, hastanede kalış ve iyileşme süresinin kısaldığı, komplikasyonların ve maliyetlerin anlamlı ölçüde azaldığı kanıtlanmıştır. Avrupa’da ERAS, Amerika’da ise hızlandırılmış süreç (fast track) olarak adlandırılır. Protokolün temel felsefesi, cerrahi travmaya bağlı metabolik stresi azaltarak hastanın en kısa zamanda normal aktiviteye dönmesini sağlamaktır” dedi.
Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini de kaydeden Op. Dr. Devay, şunları söyledi:
"Protokol, ameliyat öncesi ayrıntılı hasta bilgilendirilmesi, yapılacak ameliyata spesifik rehabilitasyon, bağırsak hazırlığının yapılmaması, ameliyat öncesi 2 saate kadar sıvı gıda alımının serbest bırakılması, beslenme durumunun değerlendirilerek nutrisyonel risk altında olan hastalara ameliyat öncesinde beslenme desteği verilmesi, ameliyat öncesi ilaç ve profilaksi uygulamalarında optimizasyonun sağlanmasını içerir. Ameliyat sırasında genel anesteziden ziyade bölgesel (epidural) anestezinin seçilmesi, küçük cerrahi kesiler ve laparoskopik yöntemlerin kullanılması, hastaların ameliyat sırasında ısıtılması, verilen sıvı miktarının ve dren kullanımının azaltılmasını içerir. Ameliyat sonrasındaki süreçte ise, erken mobilizasyon ve beslenme, idrar katateri ve nazogastrik sondaların erken çekilmesi, ağrı ve kan şekeri kontrolü, taburculuk ve sonuçların kontrol muayeneleri ile denetlenmesini içerir."

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