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Ameliyata doktoruna sarılarak girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te ameliyata girmemek için ağlayan 3 yaşındaki İbrahim, doktoru Ahmet Demez'in kendisine sarılmasıyla sakinleşti.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te ameliyata girmemek için ağlayan 3 yaşındaki İbrahim, doktoru Ahmet Demez'in kendisine sarılmasıyla sakinleşti. Dr. Ahmet Demez, konuşarak sakinleştirdiği çocuğu daha sonra kucağında ameliyathaneye götürdü.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde Çocuk Cerrahi Bölümü’ne yemek borusu darlığı sebebiyle tedavi için gelen aile, çocuklarını sakinleştiremedi. Çocuğun ameliyatına girecek olan Dr. Ahmet Demez, ağlayıp, bağıran minik İbrahim'i sakinleştirmek için kucağına aldı. Doktor Demez, çocuğu sedye yerine kucağına alarak ameliyat etmeye ikna etti. Doktorunun kucağında ameliyathaneye girişi fotoğraflanarak ölümsüzleştirilen çocuğun ameliyatı başarılı bir şekildi gerçekleştirildi.

O ana ait f fotoğraf karesini anlatan ve çocuklarla doktor hasta yerine aile ilişkisi kurduğunu ifade eden Dr. Ahmet Demez, "Çocuk 3 yaşında hasta, şanssız bir şekilde yemek borusu oluşmadan dünyaya gelmiş. Doğar doğmaz yemek borusundan ameliyat olmuş bu şekilde beslenebilmiş ama zaman içinde bu bölgede darlık gelişince katı gıdaları tüketemediği için bize başvurdu. Ameliyat odasında diğer hastanın işi bitmiş çıkmak üzereyken tayıma personelimiz hastamızı sedye ile getirdi. Sedyeye yatmayan ve çok huzursuz olan hastayı kendi kucağıma aldım, sımsıkı sarıldı huzursuzluğu bu şekilde geçti, sarılarak ameliyatı bekledi" diye konuştu.

EVLAT KAYBETMİŞ BİR BABAYIM

Evladını kaybettiği için çocuklarla kuvvetli bağı olduğunu söyleyen Dr. Demez, "Ben evlat kaybetmiş bir baba olarak çocuklarla daha kuvvetli bir bağım var. Çocuklarla iletişim kurmak için türlü şeyler yapıyoruz. Ameliyathane bonelerinde gibi çizgi film karakterlerini kullanıyoruz. Çocuklara çizgi filmler açıyoruz Oyunlar oynuyoruz. Onların göz seviyelerine inerek onların dilinden konuşarak bir bağ oluşturuyoruz. Bu da öyle bir durum oldu güvendi sarıldı ve ameliyatı bu şekilde yaptık. Ameliyata aldığımız çocuklar sadece onların çocukları değil bizim çocuklarımız. Onlarla asla doktor hasta ilişkisi yerine aile gibi görüyoruz. Onlara kızım, oğlum diye sesleniyoruz. Biz de anne babayız. Küçük hastamız da yaklaşık 10 dakika kadar kucağımda kaldı ve sonrasında ameliyatı gerçekleştirdik" dedi.

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