Ameliyata doktoruna sarılarak girdi

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te ameliyata girmemek için ağlayan 3 yaşındaki İbrahim, doktoru Ahmet Demez'in kendisine sarılmasıyla sakinleşti. Dr. Ahmet Demez, konuşarak sakinleştirdiği çocuğu daha sonra kucağında ameliyathaneye götürdü.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde Çocuk Cerrahi Bölümü’ne yemek borusu darlığı sebebiyle tedavi için gelen aile, çocuklarını sakinleştiremedi. Çocuğun ameliyatına girecek olan Dr. Ahmet Demez, ağlayıp, bağıran minik İbrahim'i sakinleştirmek için kucağına aldı. Doktor Demez, çocuğu sedye yerine kucağına alarak ameliyat etmeye ikna etti. Doktorunun kucağında ameliyathaneye girişi fotoğraflanarak ölümsüzleştirilen çocuğun ameliyatı başarılı bir şekildi gerçekleştirildi.

O ana ait f fotoğraf karesini anlatan ve çocuklarla doktor hasta yerine aile ilişkisi kurduğunu ifade eden Dr. Ahmet Demez, "Çocuk 3 yaşında hasta, şanssız bir şekilde yemek borusu oluşmadan dünyaya gelmiş. Doğar doğmaz yemek borusundan ameliyat olmuş bu şekilde beslenebilmiş ama zaman içinde bu bölgede darlık gelişince katı gıdaları tüketemediği için bize başvurdu. Ameliyat odasında diğer hastanın işi bitmiş çıkmak üzereyken tayıma personelimiz hastamızı sedye ile getirdi. Sedyeye yatmayan ve çok huzursuz olan hastayı kendi kucağıma aldım, sımsıkı sarıldı huzursuzluğu bu şekilde geçti, sarılarak ameliyatı bekledi" diye konuştu.