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Ameliyathane teknikerlerinden sazlı-sözlü atama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da bir grup ameliyathane teknikerinin kente özgü sıra gecesi eşliğinde türkü söyleyip atama talep ettiği video, sosyal medyada ilgi gördü.

Ameliyathane teknikerlerinden sazlı-sözlü atama talebi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da bir grup ameliyathane teknikerinin kente özgü sıra gecesi eşliğinde türkü söyleyip atama talep ettiği video, sosyal medyada ilgi gördü.
​Ameliyathane Teknikerliği bölümünden mezun olan ve atama bekleyen bir grup genç, seslerini duyurmak için ilginç bir yola başvurup, sıra gecesi eşliğinde atama çağrısında bulundu. Davul-zurna eşliğinde besteledikleri türküyü okuyan gençler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kendilerini unutmamasını istedi.
Gruptakiler, seslerini duyurmak için Sağlık Bakanlığı ve yetkililere mektup yazdıklarını da ifade etti.
Sosyal medyada ilgi gören atanamayan ameliyathane teknikerlerinin videosu çok sayıda beğeni aldı.

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