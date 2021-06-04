Ameliyathaneden paylaşıldı! Kara mantar ameliyatı böyle yapılıyor

Hindistan'da ortaya çıkan ve son dönemde komşumuz Irak'ta da görülen kara mantar hastalığı endişelerin artmasına yol açtı.

Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış devam ederken Hintli KBB uzmanı doktor BP Tyagi, kara mantar hastalarını ameliyat etti. Kovid-19'u atlatıp kara mantar hastalığına yakalanan hastalar ameliyat sonrası taburcu olmayı bekledi.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.

HAYATTA KALMA İHTİMALİ YÜZDE 50

Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak da bilinen bu enfeksiyonda hayatta kalma ihtimali yüzde 50 olarak kayıtlara geçiyor. Bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa hayata tutunabiliyor.

BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, koronavirüs hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti. Doktorlar, salgından etkilenen hastaların tedavisi için oluşturulan yeni merkezlerin hızla dolduğunu söylüyor.

(AA)

