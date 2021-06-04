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  4. Ameliyathaneden paylaşıldı! Kara mantar ameliyatı böyle yapılıyor

Ameliyathaneden paylaşıldı! Kara mantar ameliyatı böyle yapılıyor

04.06.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tetiklediği düşünülen "siyah mantar" olarak bilinen mukormikoz hastaları, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'daki Harsh ENT (Kulak-Burun-Boğaz) Hastanesi'nde tedavi görüyor. KBB uzmanı doktor BP Tyagi'nin, kara mantar hastalarını ameliyat ettiği anların fotoğrafları paylaşıldı.

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Hindistan'da ortaya çıkan ve son dönemde komşumuz Irak'ta da görülen kara mantar hastalığı endişelerin artmasına yol açtı.

Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış devam ederken Hintli KBB uzmanı doktor BP Tyagi, kara mantar hastalarını ameliyat etti. Kovid-19'u atlatıp kara mantar hastalığına yakalanan hastalar ameliyat sonrası taburcu olmayı bekledi.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.

HAYATTA KALMA İHTİMALİ YÜZDE 50

Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak da bilinen bu enfeksiyonda hayatta kalma ihtimali yüzde 50 olarak kayıtlara geçiyor. Bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa hayata tutunabiliyor.

BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, koronavirüs hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti. Doktorlar, salgından etkilenen hastaların tedavisi için oluşturulan yeni merkezlerin hızla dolduğunu söylüyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan Kara mantar hastalığı

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