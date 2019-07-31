Ameliyathaneler Hastaların En Az Risk Altında Olduğu Yer

Yeni bir araştırmaya göre, ameliyat olması gereken hastalar için en ölümcül zaman ameliyathanede geçirdikleri saatler değil, nekahet ve taburcu olduktan sonraki istirahat dönemi. Araştırmada 14 ülkeden 28 hastanede 45 yaş üstü 40 bin hastanın ameliyat sonrası geçirdiği 30 günlük sürece bakıldı. Komplikasyonların ve ölümlerin kapsama alındığı araştırmaya kalp ameliyatları dahil edilmedi. Ölen hastaların sadece beşi, yani yüzde birden azı, ameliyat masasında kaldı. Yüzde 70’i, yani 500 hastaysa ameliyat sonrası hastanede yattıkları dönemde yaşamını yitirdi. Ölenlerin yüzde 29’u, yani 210’uysa taburcu olduktan sonra hayatını kaybeden hastalardı. Ölümlerin neredeyse yarısı üç nedene bağlı olarak gerçekleşti. Bunlar, ağır kanama, kalbin hasar görmesi ve kan dolaşımı enfeksiyonları olarak sıralandı. Kanada McMaster Üniversitesi’ndeki araştırma ekibinin lideri Dr. P.J. Deveraux, “Birçok aile, yakınları ameliyattayken içeriden alacakları bir haber için stresle bekler ama araştırmamız ortaya koyuyor ki hasta ölümlerinin çok az bir bölümü ameliyathanede gerçekleşiyor” dedi.

Devereaux, araştırmalarının ameliyat sonrası bakım ve evde istirahat dönemine geçiş süreci için daha dikkatli çalışılması gerektiğini ortaya koyduğunu da söyledi. Kanada Tabipler Birliği Dergisi CMAJ’e göre, her yıl 45 yaş üstü 100 milyon hasta, kalple ilgili olmayan sorunlar nedeniyle ameliyat geçiriyor. Son yıllardaki teknolojik ve tıbbi ilerlemeler, ameliyatları daha az invazif, daha çok güvenli hale getirdi. Ancak aynı zamanda hastalar hastaneye daha kötü durumda gelmeye başladı ve eskiden hastanede daha uzun tutulurlarken daha karmaşık bakım ihtiyaçla taburcu edilir oldular. Araştırmaya konu olan hastaların yarıya yakını yüksek tansiyona sahipken, yüzde 20’si şeker yüzde 13’ü de kalp damar hastasıydı. Üçte birinden fazlası aciliyeti olmayan düşük riskli prosedürler için hastaneye yatarken, geri kalanların çoğu genel, ortopedik, ürolojik, jinekolojik, vasküler ve nörolojik büyük operasyonlar için ameliyathaneye alındı. Ameliyat sonrası ağır kanama yaşayan hastaların 30 gün içinde yaşamlarını yitirme riski, bu komplikasyonu yaşamayanlara göre iki kat fazla oldu.