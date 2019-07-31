Ameliyathaneler Hastaların En Az Risk Altında Olduğu Yer

Yeni bir araştırmaya göre, ameliyat olması gereken hastalar için en ölümcül zaman ameliyathanede geçirdikleri saatler değil, nekahet ve taburcu olduktan sonraki istirahat dönemi.
Araştırmada 14 ülkeden 28 hastanede 45 yaş üstü 40 bin hastanın ameliyat sonrası geçirdiği 30 günlük sürece bakıldı. Komplikasyonların ve ölümlerin kapsama alındığı araştırmaya kalp ameliyatları dahil edilmedi.
Ölen hastaların sadece beşi, yani yüzde birden azı, ameliyat masasında kaldı. Yüzde 70’i, yani 500 hastaysa ameliyat sonrası hastanede yattıkları dönemde yaşamını yitirdi. Ölenlerin yüzde 29’u, yani 210’uysa taburcu olduktan sonra hayatını kaybeden hastalardı.
Ölümlerin neredeyse yarısı üç nedene bağlı olarak gerçekleşti. Bunlar, ağır kanama, kalbin hasar görmesi ve kan dolaşımı enfeksiyonları olarak sıralandı.
Kanada McMaster Üniversitesi’ndeki araştırma ekibinin lideri Dr. P.J. Deveraux, “Birçok aile, yakınları ameliyattayken içeriden alacakları bir haber için stresle bekler ama araştırmamız ortaya koyuyor ki hasta ölümlerinin çok az bir bölümü ameliyathanede gerçekleşiyor” dedi.
Devereaux, araştırmalarının ameliyat sonrası bakım ve evde istirahat dönemine geçiş süreci için daha dikkatli çalışılması gerektiğini ortaya koyduğunu da söyledi.
Kanada Tabipler Birliği Dergisi CMAJ’e göre, her yıl 45 yaş üstü 100 milyon hasta, kalple ilgili olmayan sorunlar nedeniyle ameliyat geçiriyor.
Son yıllardaki teknolojik ve tıbbi ilerlemeler, ameliyatları daha az invazif, daha çok güvenli hale getirdi. Ancak aynı zamanda hastalar hastaneye daha kötü durumda gelmeye başladı ve eskiden hastanede daha uzun tutulurlarken daha karmaşık bakım ihtiyaçla taburcu edilir oldular.
Araştırmaya konu olan hastaların yarıya yakını yüksek tansiyona sahipken, yüzde 20’si şeker yüzde 13’ü de kalp damar hastasıydı.
Üçte birinden fazlası aciliyeti olmayan düşük riskli prosedürler için hastaneye yatarken, geri kalanların çoğu genel, ortopedik, ürolojik, jinekolojik, vasküler ve nörolojik büyük operasyonlar için ameliyathaneye alındı.
Ameliyat sonrası ağır kanama yaşayan hastaların 30 gün içinde yaşamlarını yitirme riski, bu komplikasyonu yaşamayanlara göre iki kat fazla oldu.
Kalp ameliyatı geçirmemesine rağmen kalpleriyle ilgili komplikasyon yaşayan hastaların hayatlarını kaybetme riski de iki kat arttı.
En tehlikeli komplikasyon ise halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis. Kan dolaşımındaki enfeksiyon nedeniyle ameliyat sonrası ilk 30 gün içinde ölüm riski beş kat fazla olarak belirlendi.
Araştırma kontrollü bir deney olarak tasarlanmadığından bu komplikasyonların doğrudan ölüme neden olup olmadığına bakılmadı.
Ölüme neden olan komplikasyonların ortak paydası ise enflamasyon. Araştırma ekibinden Baranby Charles Reeves, ameliyatların bünye çağında enflamasyona neden olduğuna, bunun da tek ya da çoklu organ yetmezliğine yol açabileceğine dikkat çekiyor.
Ameliyatta verilen anestezi ya da sonrasındaki narkotik ağrı kesiciler de hastanın bünyesinde bir terslik olup olmadığını anlamasını engelleyebiliyor. Bu nedenle komplikasyonlar hemen keşfedilemiyor ve tedavi de gecikebiliyor.
Ameliyat hastalarda enflamasyon, stres ve pıhtılaşma sistemlerini harekete geçiriyor. Bu sistemler, hastaları büyük komplikasyonlara yatkın hale getiriyor. Uzmanlara göre ameliyat sonrası ölüm riskinin düşürülmesi sağlık görevlilerine olduğu kadar, hasta ve hasta yakınlarının da süreci yakından izlemesine bağlı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum