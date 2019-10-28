HABER

AMELİYATINI YAPAN CERRAHLA 20 YIL SONRA MESLEKTAŞI OLARAK KARŞILAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ankara'da düzenlenen 37.

Haber- Kamera: Özlem YURTÇU- Kubilay ÖZEV/İstanbul (DHA)- Ankara'da düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi'ne katılan Prof. Dr. Melih Bulut, 20 yıl önce 10 yaşındayken apandisit ameliyatı yaptığı hastasını, aynı kongrede meslektaşı olarak karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.
Sırma Tilev, 10 yaşındayken bir bayram günü acile kaldırıldı ve apandisit ameliyatı geçirdi. 20 yıl sonra bir çocuk cerrahı olarak gittiği kongrede, bayram tatilini iptal edip kendisini ameliyat eden doktoru ile “meslektaşö olarak karşılaştı. Dr. Tilev, “Ben küçüklüğümden beri doktor olmayı istiyordum zaten. Ama o ameliyattan sonra çocuk cerrahı olmaya karar vermiştim. Çünkü Melih Hocam benim ağrılarımı dindirmişti ve ben de başka çocuklara bu şekilde yardımcı olabilirdim" dedi.

'ÇOCUK CERRAHI OLMASINA ÇOK SEVİNDİM'
Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi'nde hastasını karşısında cerrah olarak gören Prof. Dr. Melih Bulut ise yaşadığı şaşkınlığı şu cümlelerle anlattı: “Bizim mesleğimizde çocuk hastalarımız ileride karşımıza çıkabiliyor elbette. Mesela bir diğer ilginçlik, sünnet yaptığım çocukların düğünlerinde oluyor. Eşlerini bana tanıştırıyorlar. Ama Sırma ile yaşadığımız tesadüf çok daha hoş oldu çünkü benimle aynı mesleği ve branşı seçmiş. O da çocuk cerrahı olmuş."

'HASTASIYKEN MESLEKTAŞI OLABİLMEK ÇOK GURUR VERİCİ'
Prof. Dr. Melih bulut ile ilk karşılaşmalarının 20 yıl öncesine dayandığını belirten Dr. Tilev, “Bir bayram günüydü. 5 gün kadar karın ağrısı çekmiştim. Evde dinlenerek atlatmaya çalıştım ama olmadı. Ağrılarım artık dayanılmaz hale gelince, akşam saatlerinde anne babamla acile gittik bir özel hastaneye. Melih Bulut'la ilk orada karşılaştım Bayram günü tatilini iptal edip gelmişti, hatırlıyorum. Sonra apandisit ameliyatımı yaptı ve iyileştim. Bir çocuk için çok önemli tabii ki. Hocamla kongrede karşılaştığımız zaman 20 sene öncesine gittim. Hiç unutamadığım o hastane yatağı ve bana bir takım bilgiler veren Melih hocam... Sizi çocukken ameliyat etmiş bir doktorun 20 sene sonra bir meslektaşı olarak kongrede çok güzel sunumlarını dinliyor olmak çok gurur verici bir şey. Demek ki ben de hayatına dokunduğum çocuklarda böyle bir etki bırakabileceğim diye düşündüm, ilk aklıma gelen bu oldu" dedi.

'ONA HAYRAN OLDUĞUM İÇİN BU BRANŞI SEÇTİM'
4-5 yaşlarından beri doktor olmak istediğini ama çocuk cerrahisini seçmesinde kendisini ameliyat eden doktoru Melih Bulut'un o günkü tavrının çok önemli olduğunu anlatan Dr. Tilev, “Ağrılarım dinince demek ki doktorluk böyle bir şey dedim. Ben de bu işi seçmeliyim diye düşündüm. Tabii o zamanlar bayram tatillerin iptal edildiğini düşünmedim hiç. Ama yine olsa yine yaparım. Çok seviyorum çocuklarla çalışmayıö diye konuştu.

'ÇOCUKLARLA İLERİDE HAYATI PAYLAŞIYORUZ'
Prof. Dr. Melih Bulut ise çocuk cerrahisi kongresinde karşılaşmalarından çok mutlu olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti: “Sırma yanıma geldi, 'Beni hatırladınız mı?' dedi. O an hatırlayamadım. İsmini söyleyince çağrışım yaptı. Sonra bayram olduğunu belirtince çok iyi hatırladım. Tatilimi iptal etmiştim durumu çok acildi çünkü. Çok mutlu oldum benim branşımı seçmesine. Biliyorum ki meslekte de çok başarılı, çok güzel şeyler yapıyor; ileride de yapacak. Onunla daha sık görüşeceğiz bundan sonra. Çocuk cerrahisi çok güzel bir branş. Zira etkileri çok uzun sürede gözüküyor, bir hayatı adeta paylaşıyorsunuz. Bu işi hevesle ve heyecanla sürdürmesi en önemli dileğim."

Görüntü dökümü:
----------------
- Prof. Dr. Melih Bulut röportaj
- Dr. Sırma Tilev röportaj
-Muhabir anonsu
-Genel ve detay görüntüler

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
42 sene Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde42 sene Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde
AK Partili Dağ, taş değirmende buğday öğüttüAK Partili Dağ, taş değirmende buğday öğüttü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs durağındaki asansörde 45 dakika mahsur kaldılar

45 dakika böyle beklediler! İmdatlarına ekipler yetişti

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

Uyuşturucu operasyonunda tam 42 kafatası bulundu!

Uyuşturucu operasyonunda tam 42 kafatası bulundu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Suriye ve Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.