Ameliyatla 50 kilo verince aynalarla barıştı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çocukluğundan bu yana kilolu olan Fatma Kandamar (35), 115 kiloyla girdiği mide küçültme ameliyatının ardından 50 kilo vererek 65 kiloya düştü. Kandamar, hem objektiflerle hem de aynalarla barıştığını söyledi. Antalya'da yaşayan Fatma Kandamar, 135 kiloya kadar çıkınca kendi çabasıyla 20 kilo verebildi. Kandamar, sonraki süreçte objektiflerden ve aynalardan kaçmaya başlayınca, ameliyat olmaya karar verdi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı olan Fatma Kandamar, 2 yılda 50 kilo vererek 52 bedenden 38 bedene düştü. Bir zamanlar fotoğraf çektirirken en arkalara kaçtığını, elindeki çantayla kilolarını kapatmaya çalıştığını belirten Kandamar, şimdiyse fotoğraf çekilirken en önlere geçtiğini söyledi. Kandamar, artık aynalarla barıştığını ve kendini sevmeye başladığını söyledi. 'SANKİ İÇİMDEN BİR İNSAN DAHA ÇIKTI' Çocukluğundan bu yana kilolu olduğunu, evlendikten sonra kilosunun artmaya devam ettiğini anlatan Fatma Kandamar, “İlk doğuma 112 kilo ile gittim. Doğumdan sonra 96 kiloya kadar düştüm. 9 yıl boyunca bu kiloda kalmayı başardım. Ancak sonra yine kilo almaya başladım. İkinci doğuma 135 kilo girdim. Doğumdan sonra yapmadığım şey kalmadı. Diyet ve sporla 115 kiloya inebildim. Sonra hiçbir şekilde kilo veremedim ve ameliyata karar verdim" dedi.

Ameliyat olmadan önce çok araştırdığını, sonuçları gördüğünü, mide küçültme ameliyatı olanlarla irtibata geçtiğini belirten Kandamar, “27 Ekim 2016'da ameliyat oldum. Bugüne kadar 50 kilo verdim. Sanki bir insan çıktı vücudumdan. Çok rahatladım. Çok hafifim" dedi. 'ARTIK KENDİMİ SEVİYORUM' Kilo verdikten sonra psikolojik olarak da çok rahatladığını anlatan Fatma Kandamar, “En önemli şey, özgüvenimi kazandım. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Kendimi seviyorum. Aynalara bakmak istemiyordum. Şimdi ise aynaların karşısında kendimi seyretmekten keyif alıyorum" diye konuştu. Kilolu dönemlerinde 52 beden giydiğini anlatan Kandamar, “Şu an 38 bedenim. İstediğimi giyebiliyorum. Öncesinde beğendiğim bir modelin 52 bedenini alsam bile giyemiyordum. Çünkü zayıf bir insanda durduğu gibi bende durmuyordu. Şimdi beğendiğim her şeyi giyebiliyorum" dedi. Kilo verdikten sonra hayatının değiştiğini, güvenlik görevlisi olarak işe başladığını belirten Fatma Kandamar, eşi Ruhi Kandamar, kızı Aleyna (14) ve oğlu Ali'nin (5) de bu durumdan memnun olduğunu kaydetti. Fatma Kandamar, “En çok çocuklarımla koşup oynamak istiyor, ama yapamıyordum. Yoruluyor, tıkanıyordum. Yürümek bile çok zordu. Şimdi bol bol yürüyoruz. Hep hareket halindeyim. İstediğimi giyebilmek çok güzel. Mesela bikiniyi çok seviyordum. Şimdi giyebiliyorum. İçimde ne kaldıysa, içime attığım, biriktirdiğim her şeyi yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.