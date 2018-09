Ameliyatla erkek olabilmesi için 5 bin dolar gerekiyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da çocukluktan itibaren kendisini erkek gibi hisseden N.P. (27), mahkeme kararıyla temmuz ayında ameliyat olup, rahim ve yumurtalıklarını aldırdı. Göğüslerini de aldıracak olan N.P., ameliyatla protez penise sahip olmak istiyor. Ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığını, bunun için 5 bin dolar gerektiğini belirten N.P., şu an çalışmadığını söyledi.

Bir fabrikada çalışan N.P., kendisini çocukluktan itibaren erkek gibi hissettiği için cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Bunun için mahkemeye başvuran N.P., mahkemenin talebi üzerine 'Cinsel Kimlik Konseyi' tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Konsey'in olumlu rapor vermesi üzerine mahkemede cinsiyet değiştirebileceği yönünde karar aldı. N.P., karar gereği geçen temmuz ayında ameliyat olup, rahim ve yumurtalıklarını aldırdı. Göğüslerini de aldıracak olan N.P., ameliyatla protez penise sahip olup, cinsiyetini değiştirmiş olacak. 1 ay sonra görülecek mahkemeyle de Uğur ismini alacak olan N.P., çocukluğundan itibaren erkek gibi davrandığını belirtti. N.P., erkek çocuklar ne yapıyorsa kendisi de öyle davrandığını, mahallede futbol maçına alınmak için de her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

‘SEVGİLİM SAYESİNDE HAYATA TUTUNDUM’

Akrabaları ve çevresi tarafından dışlandığını, ölümü düşünürken annesi ve sevgilisinin desteğini gördüğünü ifade eder N.P., şöyle dedi:

''Annem, benim kendimi erkek gibi hissettiğimi öğrendiğinde beni hemen psikoloğa götürdü. Önce hiçbir problemim yokmuş gibi davrandım. Sonra kendimi asıp intihar etme derecesine geldim. O dönemde tanıştığım kız arkadaşımın iknaları sayesinde doktora gittim ve bu süreç böyle başladı. Etrafımdaki herkes bana sırt dönmüştü ve beni istemiyorlardı. Ben de zaten gitmeyi göze almıştım. Önceleri annem de tepkiliydi, sonra doktorumla konuştuktan sonra yanımda olmaya başladı.''

'CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ ZORUNLU HALE GELDİ'

Görünüşü ve kimliği arasında farklılık olması nedeniyle cinsiyet değişikliğinin olması gereken bir durum haline geldiğini söyleyen N.P., "2 yıl annemden ayrı yaşadım ve o süreç zor oldu. Sonra bana destek olunca çok mutlu oldum. Tek başımaydım. Çalıştığım yerler asgari ücret bile vermiyorlardı. Zaten böyle problemli olduğum için de iş bulmam imkansızdı. Bulduğum işlerde de sıkıntı yaşıyordum. Kendimi geçindirecek parayı zor kazanıyordum. Kazansam dahi paramı vermeyenler oluyordu. Otobüs firmasında muavinlik yaptım orada hiç problem olmadı. Tekstil atölyelerinde çalıştım. Ancak kalabalık yerlerde çalışamıyordum, daha tenha yerlerde çalışıyordum. Problemlerin yüzünden çok iş değiştirdim. Cinsiyet değiştirmek benim için olması gereken bir durumdu" diye konuştu.

'EVLENİP YUVA KURMAK İSTİYORUM'

Cinsiyet değişikliğinin tamamlanabilmesi için protez penis ameliyatı olması gerektiğini belirten N.P., daha önceki ameliyatlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını ancak protez penisin karşılanmadığını kaydetti. Yurt dışından getirteceği protez penisin 5 bin dolar olduğunu ifade eden N.P., ''Devlet ameliyatı karşılıyor ancak yurt dışından gelecek olan protezi karşılamıyor. Ben belli bir miktar para biriktiriyorum, dolar yükseldiği için aradaki fark büyüyor. Bu ameliyat için de paraya ihtiyacım var. Şu anda raporluyum ve çalışamıyorum. Hayallerimin yarısını gerçekleştirmiş durumdayım. Bugün öğle namazı için camiye gittim namaz kıldım. Bu benim için büyük bir şey. Bu benim için büyük bir değişim. Bundan sonra da her şey yolunda giderse, kendime düzenli bir iş bulmayı istiyorum. Bir yuva kurayım istiyorum. Normal insanların yaşadığı hayatı, ben de hayal ediyorum. Bir ailem olsun, bir işim olsun tek amacım bu. Onun için de şu an 5 bin dolara ihtiyacım var'' dedi.