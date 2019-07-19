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Ameliyatla görmeye başlayan Fatma ninenin sevinç gözyaşları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sol gözü hiç görmeyen Fatma Karakaya'nın (73) katarakt nedeniyle görme oranı yüzde 10'a kadar düşen diğer gözü, Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ameliyat ettirildi.

Ameliyatla görmeye başlayan Fatma ninenin sevinç gözyaşları

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sol gözü hiç görmeyen Fatma Karakaya'nın (73) katarakt nedeniyle görme oranı yüzde 10'a kadar düşen diğer gözü, Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ameliyat ettirildi. Karakaya, kendisini ilk ziyaret ettiğinde tanımakta güçlük çektiği Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'i 'geçmiş olsun'a geldiğinde rahatça görünce duygulanıp, gözyaşı döktü.
Bereketli Mahallesi'nde, yalnız oturan 3 çocuk annesi Fatma Karakaya'nın sol gözü yaklaşık 40 yıl önce görmemeye başladı. 1 yıl önce Karakaya'nın diğer gözünün görme oranı yüzde 10'a kadar düştü. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, 3 ay önce, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Bereketli Mahallesi'ne gittiğinde Fatma Karakaya ile tanıştı. Karakaya’nın durumunu öğrenen Soley, beraberindekilere gereken yardımların yapılması talimatını verdi.
Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 'Aşevi', 'Sosyal Market' ve 'Şefkat Eli' projelerinden yararlanan Fatma Nine'nin sağ gözünde katarakta bağlı görme sorunu bulunduğu belirlendi. Vakıf tarafından Aydın'daki özel hastanede ameliyat ettirilen Karakaya'nın sağ gözü tekrar görmeye başladı.
Kaymakam Soley, evinde ziyaret ettiği Karakaya'ya 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, her zaman yanında olduklarını söyledi. Gözündeki problem nedeniyle ilk ziyaretinde Kaymakam Soley'i güçlükle seçebilen Karakaya, "Allah, senden bin kere razı olsun. Çok şükür artık görüyorum. Seni de artık rahatça seçebiliyorum. Daha önce yanıma gelen kişileri iyi göremediğim için tanımakta güçlük çekiyordum. Doğru düzgün hiçbir yeri göremiyordum. Artık, saate bile rahatlıkla bakabiliyor, zamanı öğrenebiliyorum. Dünya varmış" deyip, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaymakam Soley, Karacasu'nun dört bir yanındaki kırsal mahallerindeki hali vakti yerinde olmayan kişileri tek tek belirleyip, destek vermeye, sorunlarına çare olmaya devam edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ameliyatla görmeye başlayan Fatma ninenin sevinç gözyaşlarıAmeliyatla görmeye başlayan Fatma ninenin sevinç gözyaşlarıAmeliyatla görmeye başlayan Fatma ninenin sevinç gözyaşları

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