Ameliyatla zayıflayan kadının fotoğrafını kullanan ilaç firmasına suç duyurusu

Ancak Muhsine Tekin, kilo verdikten sonra paylaştığı bu fotoğrafları nedeniyle şimdi zor günler yaşıyor. İnternet üzerinden 'zayıflama ilacı' adı altında çeşitli hap ve çaylar satan kişiler, Muhsine Tekin'in fotoğrafları üzerinde fotomontaj yaparak, kendi sattıkları ilacı içiyormuş gibi gösterip, altına da reklamı yapılan ilacı kullanarak zayıfladığını belirten ifadeler yazdı.

Antalya'da obezite yaşam koçluğu yapan 2 çocuk annesi Muhsine Tekin, aşırı kilolarından rahatsız olunca 'tüp mide' ameliyatı olmaya karar verdi. 168 kiloya kadar çıkan ve bu nedenle sosyal hayattan kopan Tekin, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 'tüp mide' ameliyatı oldu. 168 kilodan 73 kiloya düşen Muhsine Tekin yeniden sosyal hayata döndü. 5XL'den 40 bedene dönen Tekin, yeni görüntüsüyle çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Fotoğraflarının internet sitelerinde yer aldığından arkadaşları aracılığıyla haberdar olan Muhsine Tekin, hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Fotoğrafının izinsiz kullanıldığını, pek çok internet sitesinde bulunduğunu belirten Tekin, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara kendisinin alet edildiğinden yakındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunan Tekin, "2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Nurullah Bülbüller tarafından obezite ameliyatım yapıldı. Zayıf halimi gösteren fotoğraflarımı sosyal medyada paylaştım. Sosyal medyadaki hesabımdan çalınan fotoğraflarımın internette sahte zayıflama ilacı satan kişilerce kullanıldığını gördüm" dedi.

Fotoğraflarının üzerinde photoshop ile oynandığını, bunun hem kendisini hem de arkadaşlarını rahatsız ettiğini ifade eden Tekin, şöyle dedi:

"Kahve içerken çekilmiş fotoğrafımın üzerinde oynanmış ve kahvenin yerine sahte zayıflama ilacı konulmuş. Benim bu görseldeki ilacı kullanarak zayıfladığım ve herkese tavsiye ettiğim yazılmış. Bir doktorumla çektirdiğim fotoğrafımın da kullanıldığını gördüm. Bu konuda çok sayıda örnek verebilirim. Onlar hakkında doktorum da suç duyurusunda bulundu."

Operasyon öncesinde içine güçlükle sığdığı 73 beden pantolonunu ve tişörtünü hatıra olarak sakladığını da belirten Muhsine Tekin, "Hedefim 68 kiloya düşmek. Sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Eskiden sokakta yürürken yemeye utandığım bol susamlı simidi şimdi gönül rahatlığıyla yiyorum. Ancak dolandırıcılar keyfimi kaçırdı" dedi.

SOSYAL MEDYADA YANILTICI REKLAMLARA DİKKAT

Muhsine Tekin'in tüp mide ameliyatını yapan Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ise sosyal medya başta olmak üzere dolandırıcılar tarafından açılan pek çok internet sitesinde zayıflama ürünleri adı altında çay ve ilaçlar satıldığını kaydetti. Dolandırıcıların, bu ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olduğunu, garanti sonuç verdiğini de iddia ettiğini anlatan Prof. Dr. Bülbüller, "Birçok reklamla karşılaşmaktayız. Bu reklamda obezite cerrahisi olmuş, diyetisyen gözetiminde zayıflamış hastaların görselleri, konusunda uzman diyetisyen ya da tıp doktorları, obezite cerrahlarının fotoğrafları kullanılıyor. Sanki bizler öneriyormuş gibi reklamlar yapılmakta" diye konuştu.