Ameliyatlarda unutkanlığa karşı "kurdeleli" çözüm

"İstatistiklere göre gazlı kompreslerin, hastanın içinde unutulma olasılığı 10 binde birdir. Bizim yaptığımız 25 bin ameliyatta ilk kez başımıza bu olay geldi. Eğitimini tam tamamlamamış personelin, kompres sayımında yaptığı bir hatadan kaynaklandı."

Prof. Dr. Coşkun, "unutma" olayının eğitimini tam tamamlamamış personelden kaynaklı bir durum olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

Avrupa ülkelerinde yapılan ameliyatlarda kullanılan gazlı bez ve kompreslere "kurdele takma" örneği olduğunu anlatan Prof. Dr. Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık ameliyatlara kurdeleli gazlı kompreslerle gireceğiz. Bu kurdeleler kompreslerin hastanın içinde unutulmasını önleyecek. Bunu daha öncede düşünmüştük, ama 35 santimetre çapında bir bezin kalabileceğini hiç aklımıza getirmemiştik. Bundan sonra gazlı kompreslere kurdele takıp, kurdelenin ucunu da hastanın ameliyat edildiği masaya iliştireceğiz. Böylece kurdeleli sistemle artık böyle olumsuz durumlarla karşılaşmayacağız."

Prof. Dr. Coşkun, karnında gazlı kompres unutulan Özcan'ın da gerekli kontrollerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini bildirdi.

