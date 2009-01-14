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Ameliyatlarda unutkanlığa karşı "kurdeleli" çözüm

14.01.2009 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne (AA)- Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, ameliyatlarda "gazlı bez" unutkanlığına karşı Avrupa ülkelerinde de uygulanan "kurdeleli" yöntemi deneyecek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Refiye Özcan, bir süre önce safra kesesindeki taş nedeniyle TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edilerek taburcu edilmişti. Ancak Özcan'ın ağrılarının dinmemesi üzerine tekrar doktora başvurması üzerine, ameliyatı sırasında karnında 35 santimlik gazlı kompres unutulduğu tespit edilmişti.

TÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Coşkun, yaptığı açıklamada, yaşanan olay sonrası gazlı kompreslere "kurdele takma" sistemine geçeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Coşkun, "unutma" olayının eğitimini tam tamamlamamış personelden kaynaklı bir durum olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstatistiklere göre gazlı kompreslerin, hastanın içinde unutulma olasılığı 10 binde birdir. Bizim yaptığımız 25 bin ameliyatta ilk kez başımıza bu olay geldi. Eğitimini tam tamamlamamış personelin, kompres sayımında yaptığı bir hatadan kaynaklandı."

Avrupa ülkelerinde yapılan ameliyatlarda kullanılan gazlı bez ve kompreslere "kurdele takma" örneği olduğunu anlatan Prof. Dr. Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık ameliyatlara kurdeleli gazlı kompreslerle gireceğiz. Bu kurdeleler kompreslerin hastanın içinde unutulmasını önleyecek. Bunu daha öncede düşünmüştük, ama 35 santimetre çapında bir bezin kalabileceğini hiç aklımıza getirmemiştik. Bundan sonra gazlı kompreslere kurdele takıp, kurdelenin ucunu da hastanın ameliyat edildiği masaya iliştireceğiz. Böylece kurdeleli sistemle artık böyle olumsuz durumlarla karşılaşmayacağız."

Prof. Dr. Coşkun, karnında gazlı kompres unutulan Özcan'ın da gerekli kontrollerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini bildirdi.

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