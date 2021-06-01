Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi ile bıçak altına yatmadan sağlığınıza kavuşun!

Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi yöntemleri arasında lazer, ozon, epidural, IDET ve radyofrekans tedavileri yer alır. Bıçak altına yatmadan bel fıtığı tedavisinden ve ağrılardan kurtulmayı sağlayan bu tedavi yöntemleri, 5 ile 15 dakika gibi seanslar ile kişilerin sağlıklarına kavuşmasını sağlar. İşte tüm detaylarıyla ameliyatsız bel fıtığı tedavisi yöntemleri... LAZER İLE AMELİYATSIZ BEL FITIĞI VE BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ Lazer ile ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi, lazer enerjisi kullanılarak yıpranmış ve fıtıklaşmış olan disk ekleminin içerisine özel iğnelerle ulaşılarak bu eklemin çok ufak bir kısmının yakılarak buharlaştırılması ve eklem içerisindeki basıncın düşürülmesi prensibine dayanan bir tedavidir. Lokal anestezi altında, radyolojik kontrollerle yapılan bu işlem sırasında ince iğnelerle hastanın disk eklemi içerisine ulaşılır. Lazer enerjisi belirli kurallar çerçevesinde, her bir eklem için farklı güçte ve enerjide olmak üzere eklem içerisine uygulanır. Amaç, eklemin küçük bir parçasının yakılarak buharlaştırılmasıdır. Bu işlem sırasında büyük bir eklem parçasının buharlaştığını ve gaz olarak dışarı çıktığını bizzat gözlemleriz.

Lazer ile yapılan tedavilerde, önemli olan hastanın gerçekten bu tedaviye ihtiyaç duyuyor olması, yeterli teknolojik imkanlara sahip koşullar altında yapılması, lazer teknolojisini kullanan doktorun bu teknoloji konusunda son derece deneyimli olması gerekmektedir. Lazer, deneyimsiz ellerde bir silah haline gelip hastaya, ekleme ve diğer yapılara zarar verme riski taşıyabilir. Lazer ile ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisinin hastanede yatış gerektirmez. Yaklaşık olarak 15 dakika sürerler. Ağrısız işlemlerdir, işlem sonrasında yarım saat istirahat eden hasta evine dönebilir. Ciltte herhangi bir kesi yapılması gerekmez, hasta ertesi gün işine başlayabilir. Enfeksiyon ve kanama riski gibi riskler oldukça azdır. RADYOFREKANS İLE AMELİYATSIZ BEL FITIĞI VE BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ NEDİR? Radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi, radyofrekans denilen enerji üreten bir özel aletin yardımıyla, özel iğne ve elektrotlar ile hastalıklı disk ekleminin içerisine ulaşılarak, eklemin bir parçasının yakılması ve eklem içerisindeki basıncın düşürülmesi prensibine dayanır. Tıpkı kalçadan iğneler yapar gibi çok ince iğneler vasıtasıyla eklem içerisine ulaşılır. İşlem lokal anestezi altında yapılır. Radyolojik görüntüleme yöntemleri, mutlak suretle aletlerin tam yerini gösterme açısından gereklidir.

Radyofrekans için kullandığımız elektrot ucunda iki ayrı kutup vardır ve birkaç mm. aralık bulunan iki ayrı kutup arasında enerji yoğunlaşır. Dolayısıyla vücudun başka kısımlarına dağılma riski yoktur. Radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi olan hastalar, hastanede yatmadan yaklaşık 10 dakika süren bir işlem ertesinde yarım saat dinlenip evlerine dönebilirler. Ertesi gün işlerine başlayabilirler. Ameliyatlarda gördüğümüz kanama ve enfeksiyon riskleri bu işlemlerde son derece nadirdir. Patlamış fıtıklar bu işlemler için uygun değildir. EPİDURAL ENJEKSİYON YÖNTEMİ NEDİR? Epidural enjeksiyon tedavi yöntemi, omurga kanalı içerisinde bulunan ve sinirleri çevreleyen dura ismini verdiğimiz kılıfın dış kısmında bulunan epidural alan üzerine, özel iğneler vasıtasıyla ulaşılarak yapılan tedavi yöntemidir. Epidural enjeksiyonlar, omurga kanalı darlığı, bel fıtığı gibi sebeplerle, sinirlerin omurga kanalı içerisinde ya da omurga kanalından çıktıkları noktada sıkışmaları ve ezilmeleri dolayısıyla gelişen rahatsızlıklarda, ameliyat öncesinde tedavi amacıyla kullanılır.

Sıkışmış olan sinirlerin üzerinde bir tahriş gelişir. İşte bu enflamasyon adı verilen rahatsızlığa karşı kullandığımız ilaçlar, antienflamatuar dediğimiz ilaçlardır. Epidural bölgeye, sinir köklerinin çevresine de antienflamatuar ilaçlar uygulanır. Özellikle kortizon içeren antienflamatuar ilaçlar, ağrı kesicilerle beraber bu bölgeye uygulanır. Sıkışan sinir üzerindeki enflamasyon ilaçlardan fayda görürse, hastanın şikayetleri yaklaşık birkaç hafta içerisinde hafiflemeye başlar. Epidural enjeksiyonlar, aynı zamanda bir tanı testinde şeklinde de kullanılabilir. Bu bölgenin sıkışıklığı dolayısıyla ortaya çıkan tahriş ilaçlarla giderilebiliyorsa, ertesinde yapılacak bir cerrahi müdahalede sıkışıklığın giderilmesi anlamında sonuç verebilir. IDET İLE AMELİYATSIZ BEL FITIĞI VE BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ NEDİR? Yıpranmış disk eklemleri bel bölgesinde ise bel ağrısına, boyun bölgesinde ise boyun ağrılarına ve kronik ağrılara yol açarlar. Idet tedavisiyle, bu eklemlerin içerisine cildi kesmeden özel iğnelerle radyolojik kontroller altında ulaşılarak, ince milimetrik çapta elektrotların yerleştirilmesi ve daha sonra bu elektrotların yaklaşık 90 derecelik ısıya kadar yavaşça ısıtılması, dolayısıyla disk eklemi içerisinde belirli bir bölgenin yakılması, eklemin bir kısmının eritilmesi prensibine dayanır.