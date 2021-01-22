Ameliyatsız bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavisi nedir?

Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır ya da boyun fıtığı tedavisi nasıl yapılır sorularını yakın çevremizde bulunan kişilere sorarsak, İlk bakışta birçok kişinin, hatta birçok doktorun aklına gelen tedavi alternatiflerinin ilaç tedavisi, fizik tedavisi ve son çare olarak bel fıtığı ameliyatı ya da boyun fıtığı ameliyatı olduğunu fark ederiz.

Bel fıtığı tedavisi ve boyun fıtığı tedavisi için faydalı olduğu iddia edilen birçok ürün ki bunlar arasında bitkisel ürünler, kremler, korseler, akupunktur yöntemleri de vardır - karşımıza çıkmaktadır. Üzücü olan ise maalesef bu yöntemlerin bir kısmının hekimler tarafından da tavsiye ediliyor olmasıdır.

Geçekte ise artık modern tıp teknolojisi, bel fıtığı tedavisi ve boyun fıtığı tedavisi için son derece güvenilir, çağdaş tedavi alternatifleri sunmaktadır.

Bel fıtığı ve boyun fıtığı hastalığında problem, omurga kemikleri arasında bulunan yuvarlak ve tavla puluna benzeyen disk ekleminin yıpranmış olmasıdır. Bu eklemin kabaca iki parçası vardır. Disk ekleminin ortasında yük taşıyan eklem çekirdeği, çekirdeğin çevresinde ise simit şeklinde bir halka bulunmaktadır. Disk ekleminin çevresinde bulunan halkada zamanla gelişen yıpranmalar sonucunda, dejeneratif disk hastalığı adını verdiğimiz durum ortaya çıkar, eklemde ağrı oluşmasını sağlayacak birçok mekanizma harekete geçer, bel ağrısı ya da boyun ağrısı başlar. Bir sonraki aşamada ise, disk ekleminin çekirdek kısmı çatlaklardan dışarıya doğru sızmaya başlar, eklem mesafesinden dışarıya doğru sızan eklem parçasına fıtık adını veririz. Bu şekilde, öncelikle bel ağrısı ya da boyun ağrısı, ertesinde de fıtığa bağlı olarak kol ya da bacak ağrısı, siyatik ağrısı ortaya çıkar.