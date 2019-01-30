Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altan Karan, ben alma tedavilerinden biri olan radyo-frekans ile ben alma yöntemi hasta için en ideal ve uygun olan tedavi olduğunu söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altan Karan, ameliyatsız ben tedavisi ile ilgili açıklama yaptı. İnsan cildi üzerinde yer alan kabarık veya düz ama renkli olan lekelere ben denildiğini belirterek, "Ben çeşitleri, cinsleri ve renkleri sayısızdır. Ancak birçok hastalığın tedavisi olduğu gibi benlerinde tedavisi bulunmaktadır. Üstelik tüm benler ameliyat gibi cerrahi bir müdahale gerektirmeden ortadan kaldırılmaktadır. Hher çeşit benleri hayatınızdan kısa sürede ağrısı olarak uzaklaştırıyor. Ben tedavileri klinikte bulunan son model cihazlar ile ağrısız olarak yapılıyor. Bu alana ait olan bir ben tedavi yöntemi bulunuyor" dedi.

Radyo-frekans ile ben almanın avantajları

Ben alma tedavilerinden biri olan radyo-frekans ile ben alma yöntemi hasta için en ideal ve uygun olan tedavi olduğunu söyleyen Op. Dr. Karan, "Bu yöntemde elektrik enerjisini cihaza bağlı bir çubuk yardımı ile ben üzerine gönderilen radyo frekans gelen radyo dalgalarını ısı enerjisine çevirir. Çevrilerek gelen ısı enerjisi ben üzeri verilir ve bu sayede ben ısı enerjisi ile buharlaşır ve yok olur. Radyo-frekans yönteminin avantajlarının başında çok kısa sürede benler hayatınızdan yok olur. Herhangi bir uyuşturma işlemi gerektirmeden minimum ağrı ile uygulanır. Fiyatı da ekonomiktir. İz bırakmada minimum olan bir yöntemdir" şeklinde konuştu.