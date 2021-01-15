HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ameliyatsız burun estetiği nasıl yapılır?

Ameliyatsız burun estetiği nasıl yapılır?

15.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ameliyatsız burun estetiği, burna özel olarak hazırlanmış dolgu materyalleri ve botoks materyali ile burnun yeniden şekillendirilmesidir. Bu işlem esnasında burun ameliyatsız olarak şekillendirildiği için kişiler tarafından daha çok tercih edilir.

Burunda kemeri olan hastalarda burun sırtının düzeltilmesi, burun kanatlarının geniş olduğu hastalarda burun kanatlarının daraltılması, burnun ucunun aşağı doğru düşük olduğu hastalarda yukarı kaldırılması, ameliyatsız burun estetiğiyle, ortalama 15 dakikalık bir süre içerisinde çok başarılı olarak gerçekleştirilmektedir.

Ameliyatsız burun estetiğiyle, burun kenarındaki çizgilerin düzeltilmesi yoluyla da, burnun şeklinin daha homojen hale gelmesi ve burnun daha düzgün hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ ACITIR MI?

"Ameliyatsız burun şekillendirme, burna özel dolguların minik bir enjeksiyon yoluyla, burnun iki veya üç noktasına uygulanmasıyla yapılmaktadır.

Bu teknikte kesinlikle kanama, morarma, ağrı ve acı olmamaktadır. İki veya üç noktadan uygulanan bu materyaller, burun kanatlarının daralmasını, burnun şekillenmesini, burun sırtının düzelmesini ve ucunun yukarı kalkmasını sağlamaktadır.

Günlük hayatı aksatmaz. 15 dakika sonra burnun yeni şekliyle beraber normal hayata dönülebilir. Belirli bir süre geçtiği zaman da, burundaki radikal değişikliği herkes görmüş olacaktır."

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ HANGİ BURUN ŞEKİLLERİ İÇİN UYGUNDUR?

"Burun şeklinde çok ciddi problem olanlara tabii ki ameliyat önerilmektedir. Ancak, burun ucunda hafif düşüklüğü olan, burunda kemerli bir yapısı olan, burun kanatlarının genişliğinden şikayetçi olan hastalarda burun şekillendirme, özel materyallerle yapılmaktadır.

Bunun en büyük artısı, her türlü burna uygulanabilmekte olması, ameliyattan korkan hastaların tercih edebileceği kolay bir uygulama olmasıdır."

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ KİMLERE YAPILIR?

"Ameliyatsız burun estetiği, 18 - 80 yaş aralığında, burnunda eğrilik olan, burun kanatları geniş olan, burun ucunda hafif bir düşmesi olan ve ameliyat olmaktan korkan herkese yapılabilir.

Ameliyat sonrası hafif düzeltmelere ihtiyacı olan hastalara da, en ufak bir yan etki riski olmadan uygulanabilir. Kanama, morarma, şişme gibi yan etkileri bulunmamaktadır."

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ NE KADAR KALICIDIR?

Ameliyatsız burun estetiği, ortalama 15 dakikalık bir işlem sonucunda uygulanmaktadır.

Kalıcılığı 12 - 18 ay arasına kadar devam etmektedir. Bu süre sonrasında hastalar aynı haline dönerler. İlk yapılan halinden daha kötü duruma düşmez, yüzde 5 daha iyi olurlar.

18 ayın sonunda isteyen hastalara da aynı işlem tekrar uygulanabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Rahim ağzı kanseri hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Rahim ağzı kanseri hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Koronavirüs sonrası akciğerleriniz yenilenecek! İşte 7 önemli egzersiz

Koronavirüs sonrası akciğerleriniz yenilenecek! İşte 7 önemli egzersiz

Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!

Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!

Sertleşme bozukluğu nedir, nasıl tedavi edilir? Sertleşme olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Mutluluk çubuğuyla tedavi ediliyor!

Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı tedavisi için nasıl bir yol izlenir?

Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı tedavisi için nasıl bir yol izlenir?

Aletli pilates hareketleri ile sımsıkı bir vücuda sahip olun!

Sımsıkı bir vücuda sahip olabilirsiniz! İşte yapmanız gereken

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.