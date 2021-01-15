Ameliyatsız burun estetiği nasıl yapılır?

Burunda kemeri olan hastalarda burun sırtının düzeltilmesi, burun kanatlarının geniş olduğu hastalarda burun kanatlarının daraltılması, burnun ucunun aşağı doğru düşük olduğu hastalarda yukarı kaldırılması, ameliyatsız burun estetiğiyle, ortalama 15 dakikalık bir süre içerisinde çok başarılı olarak gerçekleştirilmektedir.
Ameliyatsız burun estetiğiyle, burun kenarındaki çizgilerin düzeltilmesi yoluyla da, burnun şeklinin daha homojen hale gelmesi ve burnun daha düzgün hale getirilmesi mümkün olmaktadır.
"Ameliyatsız burun şekillendirme, burna özel dolguların minik bir enjeksiyon yoluyla, burnun iki veya üç noktasına uygulanmasıyla yapılmaktadır.
Bu teknikte kesinlikle kanama, morarma, ağrı ve acı olmamaktadır. İki veya üç noktadan uygulanan bu materyaller, burun kanatlarının daralmasını, burnun şekillenmesini, burun sırtının düzelmesini ve ucunun yukarı kalkmasını sağlamaktadır.
Günlük hayatı aksatmaz. 15 dakika sonra burnun yeni şekliyle beraber normal hayata dönülebilir. Belirli bir süre geçtiği zaman da, burundaki radikal değişikliği herkes görmüş olacaktır."
"Burun şeklinde çok ciddi problem olanlara tabii ki ameliyat önerilmektedir. Ancak, burun ucunda hafif düşüklüğü olan, burunda kemerli bir yapısı olan, burun kanatlarının genişliğinden şikayetçi olan hastalarda burun şekillendirme, özel materyallerle yapılmaktadır.
Bunun en büyük artısı, her türlü burna uygulanabilmekte olması, ameliyattan korkan hastaların tercih edebileceği kolay bir uygulama olmasıdır."
"Ameliyatsız burun estetiği, 18 - 80 yaş aralığında, burnunda eğrilik olan, burun kanatları geniş olan, burun ucunda hafif bir düşmesi olan ve ameliyat olmaktan korkan herkese yapılabilir.
Ameliyat sonrası hafif düzeltmelere ihtiyacı olan hastalara da, en ufak bir yan etki riski olmadan uygulanabilir. Kanama, morarma, şişme gibi yan etkileri bulunmamaktadır."
Ameliyatsız burun estetiği, ortalama 15 dakikalık bir işlem sonucunda uygulanmaktadır.
Kalıcılığı 12 - 18 ay arasına kadar devam etmektedir. Bu süre sonrasında hastalar aynı haline dönerler. İlk yapılan halinden daha kötü duruma düşmez, yüzde 5 daha iyi olurlar.
18 ayın sonunda isteyen hastalara da aynı işlem tekrar uygulanabilir.
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