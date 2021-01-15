Ameliyatsız burun estetiği nasıl yapılır?

Burunda kemeri olan hastalarda burun sırtının düzeltilmesi, burun kanatlarının geniş olduğu hastalarda burun kanatlarının daraltılması, burnun ucunun aşağı doğru düşük olduğu hastalarda yukarı kaldırılması, ameliyatsız burun estetiğiyle, ortalama 15 dakikalık bir süre içerisinde çok başarılı olarak gerçekleştirilmektedir.

Ameliyatsız burun estetiğiyle, burun kenarındaki çizgilerin düzeltilmesi yoluyla da, burnun şeklinin daha homojen hale gelmesi ve burnun daha düzgün hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ ACITIR MI?

"Ameliyatsız burun şekillendirme, burna özel dolguların minik bir enjeksiyon yoluyla, burnun iki veya üç noktasına uygulanmasıyla yapılmaktadır.

Bu teknikte kesinlikle kanama, morarma, ağrı ve acı olmamaktadır. İki veya üç noktadan uygulanan bu materyaller, burun kanatlarının daralmasını, burnun şekillenmesini, burun sırtının düzelmesini ve ucunun yukarı kalkmasını sağlamaktadır.

Günlük hayatı aksatmaz. 15 dakika sonra burnun yeni şekliyle beraber normal hayata dönülebilir. Belirli bir süre geçtiği zaman da, burundaki radikal değişikliği herkes görmüş olacaktır."