Ameliyatsız burun estetiği nedir? Burun dolgusu nedir? Burun dolgusu kalıcı mı?

Burun estetiği işlemlerinin günümüzde ameliyatsız olarak uygulanabildiğini ve ameliyatsız estetiğe yönelimin artığını belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu, ameliyatsız işlemin maliyetlerinin daha düşük olmakla birlikte daha iyileşme sürecinin daha kısa olduğunu ifade etti. İzmir EgeSante Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu, günümüzde bir takım yüz estetiği işlemlerinin ameliyatsız olarak uygulanabildiğini söyledi. Ameliyatsız işlemlerin en başında gelenlerden biri de burun dolgusu olduğunu ifade eden Op. Dr. Durmuşoğlu, uygulanan işlemler hakkında bilgi verdi. Burun dolgusunun uygun burun yapısı olan hastalarda az miktarda yapılan dolgu ile çok iyi sonuçların alınabildiği belirten Op. Dr. Durmuşoğlu, “Özellikle hafif kemeri olan, buruncuğu hafif düşük hastalarda ciddi bir eğrilik ciddi bir yapısal sorun yoksa çok kolay uyguladığımız bir işlem. Elbette dikkat etmemiz gereken pek çok faktör var. Dolayısıyla hem kişinin yapısına uygun olup olmadığı hem de yapılacak işlemin özelliği nedeniyle tecrübeli hem de bu konuya hakim bir hekimin değerlendirmesiyle hastalar ameliyatsız estetik işlemlerine yöneltilebilirler” dedi.

İYİLEŞME SÜRECİ KISA



Burun dolgusu işleminin diğer estetik işlemlerine göre daha kısa sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Durmuşoğlu, “Diğer estetiklere göre en önemli fark işlemin kısa sürmesi ve çok kısa sürede iyileşmenin olması ve normal hayata dönüşün aynı gün mümkün olabilmesidir. Ameliyatta her ne kadar yapılan işlemler eskisi gibi hastaları yormasa da en azında bir hafta hayata dönüş için iyileşme için bekliyoruz. Dolayısıyla bu avantajları olunca bunlar maliyete de yansıyor, daha uygun maliyetlerle uygun sonuçlar alınabilir. Burun dolguları yüzün diğer bölgelerine yapılan dolgulara nazaran hastalara uzun süre, bir yıldan fazla kalıcılığıyla iyi bir sonuç verebiliyor. Ayrıca birkaç uygulamadan sonra küçük de olsa belli kalıcı değişiklikler oluyor. Bu da kalıcı bir sonuca bize götürebiliyor” şeklinde konuştu. 'ÜLKEMİZDE TALEP ARTIYOR'



Estetik işlem yaptırmak isteyen kişilerin artık kendilerini daha az yoracak ve iyileşme sürecini hızlı olduğu sağlık işlemlerine yöneldiğinin vurgulayan Op. Dr. Durmuşoğlu, "Sadece ülkemizde değil gelişmiş ülkelerde de kişilerin yapılan tüm sağlık işlemlerinde daha az yoracak, iyileşmenin daha hızlı olacağı yöntemlere yönelmiş durumdadır. Sadece geçen yıl Amerika’da burun estetiğinde kat be kat yaklaşık 4-5 kat fazla medikal estetik işlemi uygulanmıştır. Bu önemli bir rakam ve ülkemizde de talebin bu yönde giderek arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.