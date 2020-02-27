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Ameliyatsız burun estetiğinde ağrı hissedilir mi? Burun dolgusunun bilinmeyenleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2020 12:08 | Son Güncelleme

Ameliyatsız burun estetiği yani burun dolgusu işlemi çeşitli sebeplerden dolayı ameliyat olmak istemeyen hastalara yapılan bir uygulamadır. Burun dolgusu yaptıracak olanların en çok merak ettiği konu ağrı ve acı hissedilip hissedilmediğidir. Konu ile ilgili açıklama yapan Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, ameliyatsız burun estetiği yani burun dolgusu hakkında bilgi verdi. İşte burun dolgusu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Ameliyatsız burun estetiğinde ağrı hissedilir mi? Burun dolgusunun bilinmeyenleri

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, “Çeşitli sebeplerle yaşı sebebiyle, sağlık sebebiyle yada ameliyat olmak istemeyen hastalara uygulanan işlemdir. Bu işlemde burun kemiğini gizlemek burun ucu düşüklüğünü gidermek yada varsa asimetriyi azaltmak gibi işlemler yapılır. Uyuşturucu krem kullanıldıktan sonra dolgu yapılmaya başlanır dolgu yapılmaya başlayınca kontrol tamamen hastada olur öyleki aralıklarla aynadan bakarak doktoru yönlendirebilir bu işlemler sayesinde uyuşturucu kullanıldığı için kişi neredeyse ağrı hissetmez bunu küçük dokunuşlar olarak algılar. Ameliyatsız burun estetiğinin en büyük avantajı kişinin işlem sırasında uyanık olup sürece müdahil olabilmesidir böylece ortaya çıkan sonucu doktor ile birlikte aşamalı olarak tamamlamış olur. Buda ameliyatsız burun estetiği olan kişinin isteğine en yakın sonucu almayı hızlı bir şekilde kolaylaştırır” dedi.

BURUN UCU DÜŞÜKLÜĞÜ VE KANATLARIN AÇILMASI BOTOKS İŞLEMİ İLE DÜZELTİLİYOR

Yine radikal bir değişiklik aramayan ancak gülerken burun ucu düşüklüğü ve kanatların açılması gibi durumlardan rahatsız olan kişilere de küçük dozlarda botoks uygulaması yapılarak küçük bir işlemle düzelme sağlandığını ifade eden Dr. Akgün, “Elbette anatomik olarak yapılması imkansız olan burundan nefes almayı bozabilecek veya yüze uygun olmayan istekler durumunda doktorun müdahil olması gerekir. Bu tasarım kişinin burnunda istediği ve istemediği değişiklikleri doktorun anlamasını sağlar bu sayede hepsi birbirine benzemeyen burunlardan da sakınılmış olur. Bu işlemler sonrası kişi günlük hayatına hemen dönebilir ve günlük işlerini kolaylıkla takip edebilir. En iyi sonucu almak için bu işlemi bazen 1-2 hafta arayla olmak üzere 2 uygulama olarak yapılabilir” şeklinde konuştu. (İHA)

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burun dolgusu Ameliyatsız Burun Estetiği

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