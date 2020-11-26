Ameliyatsız burun estetiğinde dolgu uygulaması

Ameliyatsız burun estetiği, ip ya da dolgu uygulamaları gibi farklı şekillerde uzun zamandır yapılıyordu ancak özellikle dolgu teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte özellikle son daha fazla tercih edilir olacak. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Uğur Anıl Bingöl, ıslak rinoplastinin geleneksel rinoplastinin yerini tam olarak dolduramasa da cerrahi güvenli ve etkili bir alternatif olduğunu söyledi.

“Cerrahi rinoplasti ile hasta artılarının yanında eksileri de olabilen bir işlem yapmaktan korkan yataklı başka tercih ettikleri bir seçenek seçeneğinde” diyen Doç. Uğur Anıl Bingöl, “Burun dolgusu işlemi için yıllardır güvenliği ve kanıtlanmış olan hyaluronik asit kullanılmaktadır” diye konuştu.

BURUN DOLGUSU İÇİN DOĞRU ADAY KİM?

Islak rinoplasti yani burun dolgusu işleminin kimler için uygun olduğu konusuyla ilgili Doç. Dr. Bingöl şu bilgileri aktardı: “Evet, burnunda hafif kemeri olan, hafif eğriliği olan ve burun hafif olan kişiler için dolgu uygun bir yöntem. 16-18 yaşından itibaren herkese uygulanabilir. Tedaviye hasta oturur ya da yatar döndürülürken başlanır. Burun alkollü bir çözümle temizlendikten sonra buz veya anestezik kremler. Dolgu lokal anestezik bunlara da gerek kalmıyor. Bu cerrahi işlem sonrası da uygulanabilir, revizyon gereken revizyon ameliyatını erteleyebilir yada tamamen gereksiz hale getirebilir.”