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Ameliyatsız estetik ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz

24.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ameliyat masasına yatmadan da güzelleşmenin mümkün olduğunu söyleyen güzellik uzmanları, aynaya baktığınızda beğenmediğiniz bölgelerinizi küçük rötuşlarla düzeltmenin mümkün olduğunu söyledi. Burun, yüz ve çeneye uygulanacak çeşitli işlemlerle daha estetik bir görünüm elde edilebileceğini söyleyen uzmanlar, konu ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Ameliyatsız estetik ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz

Yüz bölgesine yapılabilecek ameliyatsız işlemleri anlatan güzellik uzmanı Aysel Ibadzade, elmacık kemiklerindeki asimetrileri dolgu maddeleri yardımıyla düzeltilebildiğini, çenenin küçükse büyütebildiğini, büyükse küçültülebildiğini anlattı. Ibadzade, sözlerine şöyle devam etti:

'Yapılan işlem sırasında hyalüronik asit bazlı doğal dolgular kullanıyoruz. Bunlar tamamen zararsızdır ve zamanla emilir. İnce dudakları da dolguyla kalınlaştırabiliyoruz. Ancak dolgunun doğal olmasına dikkat edilmeli, çünkü yapay dolgular sağlığa zararlıdır ve kullanımı yasaktır. Tüm bunların yanında burun eğrileri ve burun sarkması sorunlarını da ameliyatsız şekilde çözmek mümkün.'

KADINLARIN GÖZ BEBEĞİ: BOTOKS

Azerbaycanlı güzellik uzmanı Aysel Ibadzade, son yıllarda kadınlar arasında çok moda olan botoks uygulaması hakkında da şu bilgileri veriyor: “Botoks, yüzdeki kırışıklıkları açmak için kullanılır. En çok alın, kaş ve göz çevresine uygulanır. Aşırı terleme durumu varsa koltukaltı ve ayak tabanlarında da kullanılabilir. Botoks ayrıca gülerken dişetinin görülmesinin engellenmesi için de uygulanabilir.”

UZMAN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Ibadzade, bu ameliyatsız güzellik uygulamalarını tercih edeceklere önemli bir uyarıda bulunuyor: “Dışarıdan kolay görünse de tüm uygulamaların bir riski vardır. Uygunsuz bir prosedür sırasında istenmeyen pek çok durum ortaya çıkabilir. Mutlaka iyi bir güzellik uzmanı ve doktor tercih edin. Doktorun bilgisine ve işlem sırasında kullanacağı preparatların kalitesine dikkat edin. Düşük kaliteli, zararlı ve ucuz ürünler kullananlardan uzak durun.”

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