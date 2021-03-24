Ameliyatsız estetik ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz

Yüz bölgesine yapılabilecek ameliyatsız işlemleri anlatan güzellik uzmanı Aysel Ibadzade, elmacık kemiklerindeki asimetrileri dolgu maddeleri yardımıyla düzeltilebildiğini, çenenin küçükse büyütebildiğini, büyükse küçültülebildiğini anlattı. Ibadzade, sözlerine şöyle devam etti:

'Yapılan işlem sırasında hyalüronik asit bazlı doğal dolgular kullanıyoruz. Bunlar tamamen zararsızdır ve zamanla emilir. İnce dudakları da dolguyla kalınlaştırabiliyoruz. Ancak dolgunun doğal olmasına dikkat edilmeli, çünkü yapay dolgular sağlığa zararlıdır ve kullanımı yasaktır. Tüm bunların yanında burun eğrileri ve burun sarkması sorunlarını da ameliyatsız şekilde çözmek mümkün.'

KADINLARIN GÖZ BEBEĞİ: BOTOKS

Azerbaycanlı güzellik uzmanı Aysel Ibadzade, son yıllarda kadınlar arasında çok moda olan botoks uygulaması hakkında da şu bilgileri veriyor: “Botoks, yüzdeki kırışıklıkları açmak için kullanılır. En çok alın, kaş ve göz çevresine uygulanır. Aşırı terleme durumu varsa koltukaltı ve ayak tabanlarında da kullanılabilir. Botoks ayrıca gülerken dişetinin görülmesinin engellenmesi için de uygulanabilir.”