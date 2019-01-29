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Ameliyatsız ‘Fistül’ tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 01:04 | Son Güncelleme

Op.

Op. Dr. Altan Karan, sık görülen bir problem olan Perianal fistül veya makat fistülü olarak da isimlendirilen anal fistül hakkında açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Altan Karan, çok sık görülen bir problem olan Perianal fistül veya makat fistülü olarak da isimlendirilen anal fistül hakkında detayları bildirdi. Karan, “Kalın bağırsak ile cildin sonunda iki ucu delik olan boru şeklinde meydana gelen kanaldır. Bağırsaktan gelen dışkılar borunun iç deliğini kirleterek dış delikten iltihap akmasına neden olurlar. Makat bölgesinde nemlendirmeyi sağlayan çok sayıda salgı bezi bulunmaktadır ve gaz-dışkı tutan iç ve dış kasların yardımıyla ve bu bezlerdeki sıvı sayesinde gaita kayarak dışarı atılır. Sert dışkı nedeniyle makat bezlerinde yırtılma görülür ve sonuç olarak analda apse ve şişlik meydana gelir. Bu oluşan apseler gün geçtikçe fistüle dönüşür ve fistül en kısa sürede tedavi edilmezse ciddi sorunlar yaratabilir. Anal fistül tedavisi kesinlikle ihmal edilmemelidir” dedi.

Anal Fistül hastalığı belirtileri nelerdir?

Op. Dr. Altan Karan hastalığın belirtilerine ilişkin şunları kaydetti:
“Anal fistül daha çok apseden dolayı meydana gelir. Travma, kanser, crohn hastalığı ve tüberküloz gibi hastalıklar da buna neden olabilmektedir. Apse yüzünden şiddetli ağrı, kızarıklık, halsizlik ve yüksek ateş gibi şikayetler baş gösterir. Anal bölgede oluşan şişlik ve renk değişimi, dışkılama sırasında hissedilen şiddetli ağrılar, analdan sarı akıntı veya kan gelmesi çok ciddi belirtilerdir. Böyle şikayetler oluştuğunda mutlaka proktoloji uzmanına gidilmeli ve anal fistül tedavisi olunmalıdır.”

Anal Fistül tedavisi nasıl yapılır?
Op. Dr. Altan Karan İzmir muayenehanesinde Anal fistül tedavisi cerrahi olarak gerçekleştirdiğini belirterek, “Detaylara altankaran.com.tr kişisel adresinden bakabilirsiniz. Bu tedavide iki ucu delik olan boru şeklindeki fistül kanal haline getirilir veya boru tamamen çıkarılır. Oluşan yaralar en geç 3-4 ay içinde iyileşir. Eğer tedavi edilmezse, anal fistüller kendi kendilerine iyileşmezler. Acil şekilde tedavi edilmeyen ve çok geç kalınan anal fistüllerde kanser riski de oluşabilmektedir.

Bazı hastalar tedavinin kendilerine zarar vereceği korkusuyla doktora gitmeyi ertelerler ve hastalıkla birlikte yaşamaya çalışırlar. Ancak bu durum, fistülün daha da gelişmesine ve yayılmasına olanak sağlar ve sonuç olarak da tedavi daha da zor hale gelir. İhmal edilen fistüller zamanla kanserleşebilirler. Anal bölgede sürekli iltihaplanma ve kaşıntı meydana gelerek, hastanın zor ve ağrılı bir yaşam sürmesine neden olur. Anal fistül hastalığı zor bir cerrahi işlemdir ve alanında uzman proktoloji hekimleri tarafından tedavisi planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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