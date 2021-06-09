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Ameliyatsız kırık tedavisi vertebroplasti ve kifoplasti nedir?

09.06.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern tedavi yöntemleri arasında yer alan vertebroplasti ve kifoplasti, hastaya mümkün olduğunca az zarar vermeyi amaçlayan minimal invaziv yöntemleri arasındadır.

Vertebroplasti veya kifoplasti yöntemini uygulamak için, omur kemiğinin gövdesinde kırık ve çökme olması gerekir. Bu tedavi yöntemlerinin amacı, çökme kırığının bulunduğu bölgeye özel bir iğneyle girip, cildi kesmeden ulaşarak özel bir çimento enjeksiyonu yapılmasıdır.

VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMLERİ NASIL UYGULANIR?

Vertebroplasti yönteminde, kemiğin yüksekliğini tekrar oluşturmaya çalışmadan direkt olarak kemik çimentosu enjekte edilir. Kifoplasti yönteminde ise, kemiğin yüksekliğini tekrar oluşturmak için özel bir balon şişirilerek kemik tekrar yüksek bir hale getirilir ve yaratılan boşluğun içerisine bir kemik çimentosu enjekte edilir. Lokal anestezi altında yapılırlar. Hastanın ağrı şikayetini kısa sürede ortadan kaldırmaya ve kemik dokunun sağlam bir hale gelmesine yönelik işlemlerdir.

VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANIR?

Vertebroplasti ve kifoplasti tedavi yöntemleri, omurga kemiklerinin ön kısmında bulunan gövdelerin çökmeleri durumunda kullanılan yöntemlerdir. Bu çökmeye osteoporoz, travma veya tümör metastazı neden olabilir. Kemikteki çökme ve kırık bir ağrıya sebep olur.

Vertebroplasti ile, çökmüş olan omurga kısmı içerisine enjekte edilen kemik çimentosu, hastanın yaşadığı ağrı şikayetini ortadan kaldırır.

AMELİYAT YERİNE VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Bir takım omurga kırıklarını, sabit bir korse ile ya da ameliyat ile tedavi edip bazen haftalarca ya da aylarca ağrının geçmesi beklenirdi. Artık basit çökme kırıklarında osteoporozda, kemik erimesine bağlı basit çökme kırıklarında vertebroplasti işlemi yapılır. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın ağrısı kaybolur. Birkaç saat sonra kemik, neredeyse sağlıklı hale dönmüş olur. Aynı zamanda tümör metastazları dolayısıyla da var olan çökme kırıkları ve var olan kemik ağrılarında hızlı şekilde yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

GENEL ANESTEZİ GEREKMEDEN TEDAVİ SAĞLANIYOR

Hafif travmaya neden olan düşme ya da ağır bir eşya kaldırma ileri yaşlarda omurga kırıklarına sebebiyet verebilir. Ayrıca osteoporoz yani kemik erimesi de bu kırıkların başlıca sebebidir. Fark edilmesi zor olan omurga kırıkları, günümüzde vertebroplasti ve kifoplasti yöntemleri sayesinde genel anestezi gerekmeksizin tedavi edilebilir.

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