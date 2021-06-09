Ameliyatsız kırık tedavisi vertebroplasti ve kifoplasti nedir?

Vertebroplasti veya kifoplasti yöntemini uygulamak için, omur kemiğinin gövdesinde kırık ve çökme olması gerekir. Bu tedavi yöntemlerinin amacı, çökme kırığının bulunduğu bölgeye özel bir iğneyle girip, cildi kesmeden ulaşarak özel bir çimento enjeksiyonu yapılmasıdır.

VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMLERİ NASIL UYGULANIR?

Vertebroplasti yönteminde, kemiğin yüksekliğini tekrar oluşturmaya çalışmadan direkt olarak kemik çimentosu enjekte edilir. Kifoplasti yönteminde ise, kemiğin yüksekliğini tekrar oluşturmak için özel bir balon şişirilerek kemik tekrar yüksek bir hale getirilir ve yaratılan boşluğun içerisine bir kemik çimentosu enjekte edilir. Lokal anestezi altında yapılırlar. Hastanın ağrı şikayetini kısa sürede ortadan kaldırmaya ve kemik dokunun sağlam bir hale gelmesine yönelik işlemlerdir.

VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANIR?

Vertebroplasti ve kifoplasti tedavi yöntemleri, omurga kemiklerinin ön kısmında bulunan gövdelerin çökmeleri durumunda kullanılan yöntemlerdir. Bu çökmeye osteoporoz, travma veya tümör metastazı neden olabilir. Kemikteki çökme ve kırık bir ağrıya sebep olur.