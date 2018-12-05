Ameliyatsız yüz germe mümkün mü? İşte son trend estetik operasyon

“Liquid facelift, yani sıvı yüz germe yüzü biraz dolgunlaştırmak çizgileri rahatlamak ve kırışıklıkların görünümünü düzeltmek için farklı dermal dolgu malzemelerinin, botoks ile birlikte uygulanmasıdır. Özellikle 35 yaşından sonra hızlı bir şekilde azaldığını gözlemlediğimiz kolajen üretimine destek çıkan bu dolgular aynı zamanda tedavi edici özelliği de sahiptirler. Ameliyatsız estetik prosedürlerindeki en yeni anti-aging trendlerinden biridir ve geleneksel bir yüz germe cerrahisine nazaran daha az pahalı ve daha az riskli bir alternatif olarak uygulanır. Kişiye özel bir planlama yapılır zira herkesin cilt yaşlanma sorunu birbirinden farklı. Son derece iyi geri dönüşler aldığımız sıvı yüz germe ortalama 1, 1,5 sene kalıcılıkla 2019 senesinin en popüler uygulamaları arasına gireceği öngörüsündeyim”.

