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Ameliyatta içinden çıkanlar şoke etti! 'Kuş gibi hafifledim'

17.03.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da hastaneye karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle başvuran bir kadının safra kesesinden çıkanlar şoke etti. İşlem sonrası "Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum" diyen kadının sağlık durumu hakkında son bilgiyi operasyonu yapan doktoru aktardı.

Ameliyatta içinden çıkanlar şoke etti! 'Kuş gibi hafifledim'

Alanya'da yaşayan 42 yaşındaki Düriye Şensoy yemek sonrası yaşadığı karın ağrısı, şişkinlik şikayetleri nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Güler’e başvurdu. Şensoy’a yapılan ultrasonografi görüntülemede safra kesesinde taşlar olduğu saptandı. Laparoskopik yöntemle safra kesesinin alınması önerilen Şensoy, Doç. Dr. Güler tarafından operasyona alındı.

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Operasyonla safra kesesinden 552 taş çıkarılan Düriye Şensoy’u Genel Cerrahi Servisinde ziyaret eden Yılmaz Güler şöyle konuştu:

“Bir saat süren ameliyat sonunda hastamızın safra kesesinden irili ufaklı boyutlarda 552 adet taş çıkarttık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Düriye hanımı hastanemizde bir gün misafir ettikten sonra taburcu işlemlerini planlamayı düşünüyoruz.”

“KUŞ GİBİ HAFİFLEMİŞ HİSSEDİYORUM”

Başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Düriye Şensoy ağrılarının geçtiğini ve hafiflediğini vurguladı. Şensoy, ”Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum. Saframdan bu kadar taş çıkacağını hiç düşünmemiştim. Anı olarak taşlarımı saklamayı düşünüyorum” dedi.

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İHA

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