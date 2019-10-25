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'Ameliyatta, karnında sargı bezi unutulan kadın öldü' iddiasına inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü'nce safra ameliyatının ardından sağlık durumu kötüleşen, operasyondan 9 ay sonra kaldırıldığı hastanede, karnında yarım kiloluk sargı bezi unutulduğu belirlenen Muazzez Alan'ın (86) ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü'nce safra ameliyatının ardından sağlık durumu kötüleşen, operasyondan 9 ay sonra kaldırıldığı hastanede, karnında yarım kiloluk sargı bezi unutulduğu belirlenen Muazzez Alan'ın (86) ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'de yaşayan Muazzez Alan, 9 ay önce, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde safra ameliyatı oldu. Operasyonun ardından taburcu edilen Alan, ameliyattan bir süre sonra fenalaştı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle ameliyat olduğu hastanede kontrol edilen Alan, iddiaya göre, sağlık durumunun normal olduğu söylenerek, eve gönderildi. Son dönemde iştahtan kesilen ve aşırı kilo veren Alan, ailesi tarafından bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, yaşlı kadının karnında cisim tespit edildi. Ameliyata alınan Alan'ın karın boşluğundan, yarım kiloluk sargı bezi çıkarıldı. Ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra Muazzez Alan, hayatını kaybetti. Alan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Alan'ın ailesi, ameliyatı yapan ve sargı bezini unuttuğunu iddia ettikleri doktor hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muazzez Alan'ın cenazesi, otopsi sonrası, memleketi İzmir'in Karaburun ilçesinde toprağa verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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