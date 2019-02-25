HABER

Ameliyatta ölen hastanın yakınları, hastaneyi birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ta böbrek rahatsızlığı nedeniyle girdiği ameliyatta yaşamını yitiren Turan Aydemir'in (46) yakınları, sağlık personeline saldırıp, binanın camlarını kırdı.

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta böbrek rahatsızlığı nedeniyle girdiği ameliyatta yaşamını yitiren Turan Aydemir'in (46) yakınları, sağlık personeline saldırıp, binanın camlarını kırdı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. Üroloji servisinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bugün ameliyata alınan Turan Aydemir, operasyon sırasında hayatını kaybetti. Hastane çalışanları, Aydemir'in ailesi ile görüşerek ölüm haberini bildirdi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Aydemir'in bazı yakınları sağlık personeline saldırdı. Hastane güvenliğinin yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında Aydemir'in yakınları hastane içerisindeki Türk Sağlık-Sen odasının camlarını kırdı. İçeride kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Aydemir'in yakınları müdahalenin ardından hastaneden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan hastane çalışanlarının olayı yara almadan atlattığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıKastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Manisa’da ortaklar arasında silahlı kavga: 1 yaralıManisa’da ortaklar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni kredi paketi geliyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni kredi paketi geliyor

Müziğe ara verip yeni işe girmişti! 'Battım'

Müziğe ara verip yeni işe girmişti! 'Battım'

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.