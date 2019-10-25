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"Ameliyatta sargı bezi unutulduğu için öldüğü" iddiasına inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

İzmir'de safra kesesi ameliyatı sırasında karnında sargı bezi unutulması nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürülen Muazzez Alan'ın yakınlarının şikayetçi olması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

İZMİR (AA) - İzmir'de devlet hastanesinde safra kesesi ameliyatı sırasında karnında sargı bezi unutulması nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Muazzez Alan'ın yakınları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alan'ın torunu avukat Ebru Devseren, AA muhabirine yaptığı açıklamada 86 yaşındaki anneannesinin 24 Ocak'ta safra kesesinden ameliyat olduğunu, 2 ay sonra sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Ameliyatın yapıldığı hastaneye başvurmalarına rağmen doktorların çekilen röntgenlerde bir olumsuzluk göremediklerini söylediklerini öne süren Devseren, durumunun ağırlaşması üzerine kentteki başka bir hastaneye başvurduklarını aktardı.

Muazzez Alan'ın bu hastanede yapılan tetkiklerinde karnında yabancı bir cismin tespit edildiğini savunan Devseren, şunları kaydetti:

"Anneanneme 2 kez endoskopi yapıldı. Çok acı çekti. 10 gün sonra ameliyata alındı. Doktor midesinin üst kısmında sargı bezinin olduğu söyledi. Bundan dolayı vücudu intihapla kaplanmış. Ameliyat sırasında unutulan sargı bezi 9 ay orada kalmış. Zamanla midesine yapışmış. Unutulan sargı bezinin yaklaşık yarım kilo ağırlığında olduğu söylendi. Sargı bezinin alınması için yeniden ameliyat edildi ancak anneannem 12 gün sonra vefat etti. Annem Sebahat Devseren ve teyzem Nasibe Keklik safra kesesi ameliyatını yapan doktor, ekibi ve hastane hakkında şikayetçi oldu. En azından başka insanların başına böyle bir şey gelmesin. Anneannemin acı çekerek öldüğünü görmek bizi çok üzdü."

Torun Devseren, anneannesinin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından dün Karaburun ilçesinde toprağa verildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan olayla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün de inceleme başlattığı öğrenildi.

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ameliyat Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ölüm sargı bezi

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