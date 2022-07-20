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Ameliyattan çıkan gencin narkozun etkisindeyken ezan okuması şaşkınlık yarattı: Ses hastanede yankılandı! Meğer çocukken...

20.07.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ameliyattan çıkan bazı hastaların narkozun etkisiyle yaptığı farklı davranışlar sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. Son olarak Çorum’da bir hastanede ameliyat olan gencin ameliyatın ardından yaptığı şey oldukça dikkat çekti ve büyük ilgi gördü. Genç, narkozun etkisiyle ezan okudu. Gencin okuduğu ezanın sesi adeta hastanede yankılandı. O anlar gencin bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Ameliyat sonrası narkozun etkisindeyken bazı hastaların yaptığı ilginç davranışlar, sosyal medyada dönem dönem gündem olan ve çok paylaşılan olaylar arasında yer alıyor. Yeni bir görüntü ise Çorum'dan geldi. Narkozun etkisiyle ezan okuyan genç dikkat çekti. İşte detaylar...

NARKOZUN ETKİSİYLE EZAN OKUMAYA BAŞLADI

Çorum’da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun’u bir yakını cep telefonuyla kaydetti.

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MEĞER ÇOCUKKEN...

Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet Coşkun’un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum narkoz
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