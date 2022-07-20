Ameliyattan çıkan gencin narkozun etkisindeyken ezan okuması şaşkınlık yarattı: Ses hastanede yankılandı! Meğer çocukken...

Ameliyat sonrası narkozun etkisindeyken bazı hastaların yaptığı ilginç davranışlar, sosyal medyada dönem dönem gündem olan ve çok paylaşılan olaylar arasında yer alıyor. Yeni bir görüntü ise Çorum'dan geldi. Narkozun etkisiyle ezan okuyan genç dikkat çekti. İşte detaylar...

NARKOZUN ETKİSİYLE EZAN OKUMAYA BAŞLADI

Çorum’da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun’u bir yakını cep telefonuyla kaydetti.

MEĞER ÇOCUKKEN...

Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet Coşkun’un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi. (İHA)

