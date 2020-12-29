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American Airlines 737 MAX Tipi Uçakları Bugün Uçurmaya Başlıyor

29.12.2020 13:57 | Son Güncelleme:
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American Airlines 737 MAX Tipi Uçakları Bugün Uçurmaya Başlıyor

American Airlines havayolu şirketi, karıştığı iki ayrı kazanın ardından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarını, bugün itibariyle yeniden kullanmaya başlayacağını açıkladı

American Airlines havayolu şirketi, karıştığı iki ayrı kazanın ardından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarını, bugün itibariyle yeniden kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Amerikalı Boeing firması tarafından üretilen, 737 MAX tipi uçaklar, 5 ayda iki ayrı kazaya karışmış ve 346 kişinin ölümüne neden olmuştu. Uçak teknik sorunlar nedeniyle Mart 2019’da tüm dünyada uçuşlardan çekildi. Boeing şirketi, yazılım güncellemesi ve anahtar konumdaki uçuş kontrol sistemlerinde yeni düzenlemelere gitti.

American Airlines şirketi, 20 aylık aranın ardından 737 MAX tipi bir uçakla, bu sabah Miami ve New York şehirleri arasındaki tarifeli seferi gerçekleştirecek. Bu sefer öncesinde American Airlines şirketi, Boeing’in yeni düzenlemelerini ve pilot eğitimlerini de tamamladı. Şirketin CEO’su David Seymour, 2 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında “Eğer pilotlar ve uçuş ekibi güvende hissetmeseydi bu uçakları asla geri getiremezdik”demişti.

American Airlines’tan önce dünyada Gol Linhas Aereas Inteligentes ve Grupo Aeromexico firmaları, bu ay yeniden 737 MAX uçaklarıyla uçuşlara başlamışlardı. Cirium isimli havacılık şirketi verilerine göre, bu iki firma son bir ayda, 737 MAX uçaklarıyla, 250 civarı tarifeli sefer gerçekleştirdi.

American Airlines’ın filosunda, 31 adet 737 MAX uçağı bulunuyor. Şirket Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA’in yasakları kaldırmasının ardından 7 adet 737 MAX uçağını daha Boeing şirketinden teslim alacak.

Reuters/Ipsos şirketinin yaptığı bir ankete göre, Amerika’da halkın büyük bir kısmı 737 MAX uçaklarının karıştığı iki kazadan habersizler. Ancak ankete katılanların yüzde 50’sinden fazlası, kazaları duyduktan sonra bu uçaklara binmek istemeyeceklerini söyledi.

Boeing 737 MAX tipi uçakların karıştığı kazalarda yakınlarını kaybedenlerse bu uçakların yeniden uçuşlara başlamasına karşı olduklarını dile getiriyorlar.

Etiyopya Havayolları’na ait 737 MAX uçağının karıştığı kazada hayatını kaybeden Antonie Lewis isimli yolcunun eşi, Yalena Lopez-Lewis “Uçak bileti alan herkese ne tip bir uçağa bineceklerini bilmeleri ve ona göre karar vermeleri çağrısını yapıyorum. Böylece kendileri ve sevdikleri için doğru bir karar verebilirler” dedi.

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