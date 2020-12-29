American Airlines 737 MAX Tipi Uçakları Bugün Uçurmaya Başlıyor

American Airlines havayolu şirketi, karıştığı iki ayrı kazanın ardından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarını, bugün itibariyle yeniden kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Amerikalı Boeing firması tarafından üretilen, 737 MAX tipi uçaklar, 5 ayda iki ayrı kazaya karışmış ve 346 kişinin ölümüne neden olmuştu. Uçak teknik sorunlar nedeniyle Mart 2019’da tüm dünyada uçuşlardan çekildi. Boeing şirketi, yazılım güncellemesi ve anahtar konumdaki uçuş kontrol sistemlerinde yeni düzenlemelere gitti.

American Airlines şirketi, 20 aylık aranın ardından 737 MAX tipi bir uçakla, bu sabah Miami ve New York şehirleri arasındaki tarifeli seferi gerçekleştirecek. Bu sefer öncesinde American Airlines şirketi, Boeing’in yeni düzenlemelerini ve pilot eğitimlerini de tamamladı. Şirketin CEO’su David Seymour, 2 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında “Eğer pilotlar ve uçuş ekibi güvende hissetmeseydi bu uçakları asla geri getiremezdik”demişti.

American Airlines’tan önce dünyada Gol Linhas Aereas Inteligentes ve Grupo Aeromexico firmaları, bu ay yeniden 737 MAX uçaklarıyla uçuşlara başlamışlardı. Cirium isimli havacılık şirketi verilerine göre, bu iki firma son bir ayda, 737 MAX uçaklarıyla, 250 civarı tarifeli sefer gerçekleştirdi.