Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek "American Hospital The Bodrum Cup" bu yıl 21-26 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğunda bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek "The Bodrum Cup" ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal yarışlar hakkında bilgi verdi.

Yarışlarda heykeltıraş İlhan Koman'ın hayattayken atölye olarak kullandığı ve yaşadığı "Hulda" adlı 114 yıllık geminin de yer alacağını belirten Uysal, yarışta verilecek büyük ödülün ise Koman'ın "Sonsuz Sütun" adlı eserinden esinlenerek yapılan "Direğini taşıyan yelkenler" heykelinin bir reprodüksiyonu olduğunu söyledi.

The Bodrum Cup'un, bir yelken yarışından çok daha fazlası olduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Bodrumlu gençler olarak çıktığımız bu yolda çok anlamlı destekler aldık. American Hospital The Bodrum Cup, bu destekler sayesinde sadece bu ülkenin değil, Avrupa'nın en büyük yelken yarışı olmak üzere yola çıktı. Geçen yıl American Hospital The Bodrum Cup tam 53 milyon kişiye ulaştı. Her geçen yıl The Bodrum Cup'ın kapsama alanını genişletmeye ve katılımcı sayısını artırmaya devam ediyoruz. Her sene yelkenli ve yabancı katılım oranımız artıyor."