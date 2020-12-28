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American Staffordshire Terrier cinsi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

28.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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American Staffordshire Terrier cinsi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

American Staff köpekleri görünüşünün aksine bir aile köpeği olarak ifade edilir. Pitbull ile aynı aileden gelen bu cins, çevik ve güçlü olmasıyla dikkat çeker. Peki Amstaff köpek cinsinin özellikleri nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı bu yazımızda sizlerle!

American Staffordshire cinsi köpekler kısa ve tıknaz bir görünüme sahiptir. Kısa olmasına karşın güçlü görünüşüyle karşısındakileri korkutabilir. Kısa ve ince tüyleri olan bu cinsin pek çok farklı renk tonuna rastlamak mümkündür. Sevgi dolu bir yapıya sahip olan Amstaff köpekler, sahiplerine karşı koruyucu bir görev üstlenirler.

Amstaff Köpek Cinsinin Özellikleri Nelerdir?

American Staffordshire cinsi İngiliz kökenlidir. 19.yüzyılda Buldog ve Terrier türlerinin melezlenmesi sonucunda yeni bir ırk olarak ifade edilmiştir. American Staff köpek cinsi, aile köpeği olma özelliğiyle dikkat çeker. Görünüşünün aksine ılıman ve sakin bir yapısı vardır. Çenesi ve dişleri oldukça kuvvetlidir. Güçlü duruşuyla sahibini korumak isterler. Heyecanlı ve koruma içgüdüsü yüksek olan Amstaff köpekler, sahiplerine karşı oldukça sevgi doludurlar. Her ortama uyum sağlayabilecek yüksek bir adapte yetenekleri vardır.

Amerikan Staff Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri Nasıldır?

Kare ve güçlü yüz hatlarına sahip Amstaff cinsi köpekler, diğer ırklar arasında bu özelliğiyle farklılaşır. Bu cins köpekler dik kulaklara, orta veya kısa kuyruklara sahiptirler. Zaman zaman kulakların kesik olduğunu görmek de mümkündür. Üst üste geçen dişlerinin keskin olması dikkat çeken özellikleri arasında yer alır. Kısa ve kaslı vücut yapısıyla atletik bir görünüme sahiptirler. Bacak yapısı ise vücutlarına oranla daha zayıf ve kısadır. Kısa bacakları sayesinde yere sağlam bir şekilde basarlar. Tüyleri genellikle iki farklı renk tonuna sahiptir. Ortalama olarak boyları 43-48 cm arasında değişiklik gösterir. Kiloları ise 15-20 kg arasında olabilir. Fiziksel anlamda küçük olarak ifade edilmesinin aksine oldukça güçlülerdir. Ayrıca çevik ve hızlı oldukları da bilinir.

Amerikan Staff Köpekler Hakkında Bilinen Yanlışlar Nelerdir?

Görev köpeği olarak tanımlanan Amstaff köpekleri, bekçilik ve avcılık alanında yüksek başarı oranına sahiptirler. Bu alanlarda başarıya sahip olmaları dünya genelinde hakim olan bir yargıyı da ortaya çıkarmıştır. Saldırgan, korkutucu gibi nitelendirmelerin aksine bu cinsin köpekleri oldukça sevgi doludurlar. Bekçi olma özelliğiyle dikkat çeken bu cins bilinen yanlışların aksine oldukça iyi huylu ve sahiplenicidir. Amstaff köpekleri ile çocuklar arasında kuvvetli bir bağ bulunur. İyi bir eğitim sayesinde evde aile ferdi olarak ifade edilmesi mümkündür.

American Staffordshire Cinsi Köpeklerin Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Her cins köpekte olduğu gibi Amstaff köpek eğitiminde de en önemli nokta sahiplenen kişiyle aralarındaki ilişkinin boyutudur. Köpek ve sahibi arasında kurulan bağ ne kadar kuvvetliyse eğitimi o kadar etkili olur. Komut alma yeteneği yüksek olan bu cinsin eğitimine dikkat etmek gerekir. Otorite boşluğunun olduğu durumlarda hem eğitimi hem de bakımı konusunda zorlanabilirsiniz. Bunu engellemek adına aile yaşantısında sosyal eğitimine önem vermelisiniz. Eğitim sürecine erkenden başlamak önemlidir. American staffordshire yavru köpekleriyle birlikte yaşarken saygı eğitimi ile başlamanız önerilir. Komut alıp verme eğitimi bu cins köpekler için yeterli olmayabilir. Sosyal yaşamlarında dışarıyla olan ilişkilerini kuvvetli tutmaya özen gösterebilirsiniz. Sosyalleşme sayesinde farklı cins köpekler ve yabancılara karşı olan toleransı yüksek düzeyde olabilir. Uzmanlardan yardım alarak da eğitime devam edebilirsiniz. Bu cinsin köpekleri eğitilirken yaşanan sıkıntılar uzun vadede problem olarak karşınıza çıkabilir. Temel itaat eğitimini etkili bir şekilde vermek gereklidir. Komut yeteneği güçlü olan Amstaff köpeklerin itaat eğitimi kolayca gerçekleştirilebilir. Olumsuz birtakım davranışlara sahip ise itaat eğitimi sırasında bu konuya ağırlık verebilirsiniz. Ayrıca American Staffordshire terrier sahiplenme konusuda önemli bir detaydır. Bu cins bir köpeği sahiplenmek istiyorsanız erken yaşlarda olmasına özen gösteriniz.

Amstaff Köpeklerinin Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

American staffordshire terrier eğitimi ve bakımı önemli konular arasında yer alır. Temel itaat ve sosyal eğitimlerin dışında beslenme ve bakımına da dikkat etmek gerekir. Güçlü kaslara sahip olan bu cinsin proteini yüksek olan etleri tüketmesi önem arz eder. Kaliteli proteinlerin kullanılması fiziksel yapısına oldukça uygundur. Bunun dışında yüksek tahıllı ürünleri tüketmesi bazı sorunlara yol açabilir. İçeriğinde yüksek tahıl bulunan mamaların tercih edilmesi deri problemleri ve birtakım alerjilere neden olabilir. Bu sebeple beslenmelerini bir veteriner eşliğinde yapabilirsiniz. Veterinerin önerdiği mamaları güvenle kullanabilirsiniz. Kaliteli ve yeterli miktarda beslenen köpeğin enerjisini atmak için de yapması gerekenler vardır. Hem fazla enerjiyi atmak hem de atletik yapısını korumak için spor yapılması önerilir. Beslenmesinin dışında bakımı için de birtakım detaylara dikkat etmelisiniz. Kısa ve az tüy yapısına sahip olan bu cins köpekler, taranma ihtiyacı fazla hissetmezler. Ancak ölü tüylerden arındırmak ve cildine nefes aldırmak amacıyla hafta da bir defa tüylerini tarayabilirsiniz. Tüy dökme dönemlerinde ise taranmasına ekstra önem vermek gerekir. Bu dönemlerde tarama işlemlerini artırabilirsiniz. Tarama işleminin yanı sıra güçlü ve parlak tüylere sahip olmasını istiyorsanız ılık ve nemli bir bez yardımıyla tüylerini silebilirsiniz. Yaz ve kış aylarında köpeğinizin bakımlarına özen göstermelisiniz. Amstaff köpekler kış aylarında soğuğa karşı dayanıklı değildirler. Üşümesini engellemek için birkaç köpek kazağı satın alabilirsiniz.

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