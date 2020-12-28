American Staffordshire Terrier cinsi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

American Staffordshire cinsi köpekler kısa ve tıknaz bir görünüme sahiptir. Kısa olmasına karşın güçlü görünüşüyle karşısındakileri korkutabilir. Kısa ve ince tüyleri olan bu cinsin pek çok farklı renk tonuna rastlamak mümkündür. Sevgi dolu bir yapıya sahip olan Amstaff köpekler, sahiplerine karşı koruyucu bir görev üstlenirler.

Amstaff Köpek Cinsinin Özellikleri Nelerdir?

American Staffordshire cinsi İngiliz kökenlidir. 19.yüzyılda Buldog ve Terrier türlerinin melezlenmesi sonucunda yeni bir ırk olarak ifade edilmiştir. American Staff köpek cinsi, aile köpeği olma özelliğiyle dikkat çeker. Görünüşünün aksine ılıman ve sakin bir yapısı vardır. Çenesi ve dişleri oldukça kuvvetlidir. Güçlü duruşuyla sahibini korumak isterler. Heyecanlı ve koruma içgüdüsü yüksek olan Amstaff köpekler, sahiplerine karşı oldukça sevgi doludurlar. Her ortama uyum sağlayabilecek yüksek bir adapte yetenekleri vardır.

Amerikan Staff Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri Nasıldır?

Kare ve güçlü yüz hatlarına sahip Amstaff cinsi köpekler, diğer ırklar arasında bu özelliğiyle farklılaşır. Bu cins köpekler dik kulaklara, orta veya kısa kuyruklara sahiptirler. Zaman zaman kulakların kesik olduğunu görmek de mümkündür. Üst üste geçen dişlerinin keskin olması dikkat çeken özellikleri arasında yer alır. Kısa ve kaslı vücut yapısıyla atletik bir görünüme sahiptirler. Bacak yapısı ise vücutlarına oranla daha zayıf ve kısadır. Kısa bacakları sayesinde yere sağlam bir şekilde basarlar. Tüyleri genellikle iki farklı renk tonuna sahiptir. Ortalama olarak boyları 43-48 cm arasında değişiklik gösterir. Kiloları ise 15-20 kg arasında olabilir. Fiziksel anlamda küçük olarak ifade edilmesinin aksine oldukça güçlülerdir. Ayrıca çevik ve hızlı oldukları da bilinir.