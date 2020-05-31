Amerika Açık Düzenlenecek mi?

Amerika Açık Tenis Turnavası konusunda henüz net bir açıklama yok ancak turnuva gerçekleştirilecekmiş gibi planlar üzerinde çalışılıyor.

Tenis oyuncularını taşıyacak uçak seferleri, Avrupa’dan, Güney Amerika’dan sınırlı sayıda izleyici, seyahat öncesi Corona testi, günlük ateş ölçme, seyircisiz müsabakalar, daha az sayıda saha görevlisi...

Bütün bunlar tenis dünyasının en önemli turnuvalarından biri olan Amerika Açık’ın salgına rağmen düzenlenmesi durumunda alınması tartışılan önlemler.

Amerika Tenis Federasyonu yetkililerinden Stacey Allaster bütün tartışılanların aslında hala netleşmediğine vurgu yapıyor. Allaster daha karar vermediklerine dikkat çekiyor.

Allaster, turnuvanın düzenlenmesi kararının verilmesi halinde, turnuvanın her zamanki bölgesinde ve tarihinde gerçekleşmesini beklediğini kaydetti.

Turnuvanın daha önce 31 Ağustos’ta başlayacağı açıklanmıştı.

Allaster, turnuvanın düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili açıklamanın Haziran ayının ortası ya da sonunda olması gerektiğini, kendilerinin düzenlenmesi durumunda güvenli bir ortam yaratmaya yüzde yüzelli odaklanacaklarını belirtti.